Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach

W piątek i sobotę odbyła się w Katowicach dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem: „Myśląc Polska”. W trakcie wydarzenia przeprowadzono ponad setkę debat dotyczących m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia. Na podstawie tych dyskusji ma powstać nowy program wyborczy partii.

Reklama

Konwencja Koalicji Obywatelskiej w Warszawie

Z kolei na sobotniej konwencji w Warszawie Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska oficjalnie ogłosiły połączenie w jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska.

Politolog prof. Kazimierz Kik powiedział PAP, że obie partie koncentrują się na pogłębianiu polaryzacji społeczeństwa, co osłabia Polskę w obliczu wojny na wschodniej granicy i nadchodzących zmian w ładzie międzynarodowym.

Komentarz prof. Kazimierza Kika

- Głównym motywem aktywności polityków pozostaje interes partyjny i chęć wygrania wyborów, a nie troska o dobro państwa i interes narodowy. Jedni się jednoczą po to, żeby pokonać drugich, a drudzy szykują program, żeby pokonać tych pierwszych. Po jednej i drugiej stronie jest myślenie partyjne. To gorzka refleksja po wysłuchaniu wystąpień na obu tych konwencjach. Na jednym i na drugim spotkaniu uczestnicy przemawiali w duchu pogłębiania polaryzacji. To niebezpieczne - powiedział.

Zwrócił również uwagę na paradoks współczesnej sceny politycznej. Jak przypomniał, obie partie – Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska – wyrosły z tradycji Solidarności - ruchu, który był fundamentem polskiej demokracji. – Dziś te dwie partie zamiast nawiązywać do dziedzictwa Solidarności, która jednoczyła Polaków, pogłębiają podziały - dodał.

Krytyka aktywności politycznej

Politolog zwrócił uwagę, że część tez formułowanych podczas konwencji PiS miała charakter czysto polityczny, a ich głównym celem było osłabienie Konfederacji i wzmocnienie własnej pozycji. – Dla celów partyjnych podważane jest znaczenie Unii Europejskiej dla Polski na rzecz populistycznych haseł antyniemieckich i proamerykańskich- mówił.

Jak dodał, nawoływanie do porzucenia współpracy z Niemcami i Francją na rzecz wyłącznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi świadczy o niezrozumieniu zmieniającego się układu sił w świecie.

Ekspert ocenił też, że wybór Katowic jako miejsca konwencji Prawa i Sprawiedliwości nie był przypadkowy - podkreślał charakter wydarzenia i miał wymiar politycznego przesłania. - Katowice to ośrodek przemysłowy, miejsce, które przez dziesięciolecia kojarzyło się z klasą pracującą. Wystąpienia i panele były nakierowane na troskę o elektorat socjalny. Mamy taką symbolikę, że Platforma to Warszawa, wielkomiejskość, establishmentowa atmosfera, a tutaj klasa robotnicza, ludzie pracy – powiedział.

Zdaniem prof. Kika, obecne ugrupowania polityczne mają charakter „partii wodzowskich”, kierujących się głównie motywacjami ekonomicznymi, co uniemożliwia rzeczywistą reformę systemu politycznego.

Na koniec politolog zaapelował o zmianę myślenia elit politycznych. – Jeśli chcemy bezpiecznej Polski, trzeba odrzucić logikę podziałów. Polska potrzebuje obecnie szerokiej zgody narodowej i wzmocnienia wspólnoty i polityki państwowej, a nie dalszych sporów politycznych. Inaczej – w obliczu nowych zagrożeń w Europie – sami osłabimy swoje państwo – podsumował politolog. (PAP)anm/ lm/