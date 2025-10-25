Propozycja Konfederacji

SW Research zapytała badanych, jak oceniają propozycję Konfederacji, aby warunkiem współpracy tego ugrupowania z PiS było odejście Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego z czynnej polityki.

Z sondażu wynika, że 47,7 proc. ankietowanych odniosło się do tej propozycji pozytywnie. 19,7 proc. oceniło ją negatywnie. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 32,6 proc. badanych.

Wyniki podzielone według płci i wieku

Onet poinformował też, że pozytywne odpowiedzi „zdecydowanie przeważają nad negatywnymi zarówno wśród kobiet (44,2 proc. pozytywnych i 19,8 proc. negatywnych), jak i mężczyzn (51,6 proc. i 19,7 proc.), a także wśród poszczególnych grup wiekowych (od najmłodszych do najstarszych wyborców), czy też wśród mieszkańców wsi i miast (zarówno tych małych, jak i największych)”.

Jak dodał, przykładowo, 48 proc. mieszkańców wsi odpowiedziało pozytywnie, a negatywnie 17,5 proc. Z kolei 48,7 proc. osób mieszkających w największych miastach udzieliło odpowiedzi pozytywnej, a negatywnej 24,6 proc.

Onet przekazał także, że „nie inaczej jest w przypadku ankietowanych podzielonych pod względem poziomu wykształcenia, czy średnich dochodów”.

Sondaż został zrealizowany w dniach 21-22 października 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 825 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.