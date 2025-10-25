Co znaleźli w ulubionym w Polsce przysmaku?

Dlaczego znowu służby sanitarne podniosły alarm? Chodzi o partię mięsnego dania, a konkretnie o tatar wołowy. Co znaleźli w ulubionym w Polsce przysmaku?

W jednej z partii produktu wykryto obecność bakterii Escherichia coli wytwarzających toksynę Shiga. Takie zakażenie może być wyjątkowo niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i osób z osłabioną odpornością, choć w praktyce zagrożenie dotyczy każdego, kto miał kontakt z produktem. Objawy zakażenia mogą wystąpić już po kilku godzinach od spożycia i przybierać różne nasilenie, w zależności od kondycji organizmu.

Czym grozi spożycie zakażonego mięsa

Spożycie skażonej żywności może prowadzić do silnych dolegliwości żołądkowych — nudności, wymiotów, bólu brzucha czy objawów zatrucia pokarmowego. W niektórych przypadkach bakteria może wywołać również stany zapalne dróg moczowych, a w cięższych — prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zapalenie płuc lub opon mózgowo-rdzeniowych. To sytuacja, w której konieczna jest natychmiastowa konsultacja medyczna.

Jak podał w piątek Główny Inspektorat Sanitarny chodzi o tatara wołowego produkcji firmy Sokołów.

Oto szczegółowe oznaczenie kwestionowanej partii dania

nazwa: Tatar wołowy, 200 g,

numer partii: 8525281202,

termin przydatności do spożycia: 24/10/2025,

producent: Sokołów Spółka Akcyjna Oddział w Tarnowie ul. Klikowska 101, 33-102 Tarnów WNI 12630215.

Gotowanie czy mrożenie nie gwarantuje bezpieczeństwa

Zalecenie służb jest jednoznaczne: nie należy spożywać produktu, nawet w niewielkiej ilości. Nie wolno też podejmować prób „neutralizowania” bakterii w warunkach domowych — gotowanie czy mrożenie nie gwarantuje bezpieczeństwa. Najlepszym najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest całkowite powstrzymanie się od konsumpcji oraz dokładne sprawdzenie, czy posiadany produkt pochodzi z partii objętej ostrzeżeniem.

Producent na gwałt wycofuje mięso ze sprzedaży

GIS informuje, że Sokołów już pracuje nad wycofywaniem skażonego mięsa z obrotu. - Organy urzędowej kontroli żywności nadzorują proces wycofywania kwestionowanej partii z obrotu i prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie - podaje inspektorat.

Klienci, którzy zdążyli zawczasu kupić skażoną partię tatara, powinni pozbyć się produktu. Jeśli posiadają dowód zakupu, mięso mogą spróbować zwrócić w sklepie.

Gdy jednak zdążyli spożyć kwestionowany produkt, powinni obserwować swój stan zdrowia. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, GIS zaleca kontakt z lekarzem.