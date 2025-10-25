„Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach. My o Polsce, oni o sobie” - napisał Kaczyński na platformie X.

Przypomniał też, że ruszył drugi dzień konwencji PiS w Katowicach podczas których odbywają się debaty „na temat przyszłego programu Prawa i Sprawiedliwości”. „My, gdy coś mówimy, to robimy. Z ich obietnic nic nie wynika. Po pierwsze wiarygodność” - ocenił Kaczyński.

W sobotę o godz. 12 w Warszawie rozpoczęła się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, na której rozpocznie się proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polska. Podczas wydarzenia zaprezentowana ma być nazwa partii - prawdopodobnie Koalicja Obywatelska - oraz jej logo.

Od piątku z kolei w Katowicach trwa dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Myśląc: Polska”. W jej trakcie zaplanowano ponad setkę debat dotyczących m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia. Na podstawie tych dyskusji ma powstać nowy program wyborczy PiS.