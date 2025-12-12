IPSOS na zlecenie Radia Zet zapytał ankietowanych, czy „gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, czy wziąłby Pan / wzięłaby Pani w nich udział?”

Frekwencja na poziomie 63 proc.

63 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć wzięcia udziału w wyborach, z czego 52 proc. „zdecydowanie tak”, a 11 proc. - „raczej tak”. Negatywnie odpowiedziało 30 proc. badanych - 13 proc. wskazało, że raczej nie wzięło by w nich udziału, a 17 proc. - zdecydowanie nie. 6 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „nie wiem, trudno powiedzieć”.

Sześć partii w sejmie

Następnie w tej grupie zadano pytanie: „Na którą partię oddałby Pan / oddałaby Pani głos?”. Ankietowani otrzymali do wyboru listę zasiadających w Sejmie ugrupowań politycznych – pojedynczych partii, bez komitetów koalicyjnych.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłoby sześć partii.

Wygrałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 30 proc. i przewagą pięciu pkt proc. nad Prawem i Sprawiedliwością, które zdobyłoby 25 proc. Podium zamknęłaby Konfederacja, na którą chce głosować 13 proc. Polaków.

Po 7 proc. głosów uzyskałyby Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica. Do Sejmuj dostałaby się również Partia Razem z poparciem 6 proc.

Z ław sejmowych zniknęłyby dwa ugrupowania wchodzące w skład obecnej koalicji rządzącej – Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskałyby po 3 proc. głosów.

Partia Razem rośnie kosztem Nowej Lewicy

„Wśród sympatyków największych ugrupowań władzy – Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości – daje się zaobserwować daleko posuniętą lojalność polityczną. 83 proc. wyborców PiS z 2023 roku nadal chce głosować na PiS, podobnie jak 90 proc. zwolenników KO z poprzednich wyborów w następnych również chce oddać głos na KO” - wynika z sondażu dla Radia Zet.

Wśród sympatyków Nowej Lewicy można odnotować odpływ w kierunku Partii Razem. Na Nową Lewicę chce głosować 53 proc. wyborców z 2023 roku, ale 27 proc. osób w tej grupie zapowiada, że teraz odda głos na formację Adriana Zandberga.

Co z wyborcami Trzeciej Drogi?

Patrząc na wyborców Trzeciej Drogi z 2023 r. 24 proc. wyborców w tej grupie pozostaje przy Polsce 2050, a 15 proc. przy PSL. 19 proc. deklaruje, że zagłosuje na KO, z kolei na PiS i Konfederację chce głosować po 13 proc. zwolenników Trzeciej Drogi. 6 proc. chce oddać głos na Partię Razem, 4 proc. – na Konfederację Korony Polskiej, a 2 proc. na Nową Lewicę.

Według sondażu 60 proc. wyborców Konfederacji głosujących na nią w 2023 r. pozostaje wiernych swojej partii. Co trzeci wyborca Konfederacji (30 proc.) zmienia zdanie i zapowiada, że teraz odda głos na Konfederację Korony Polskiej.

Badanie ogólnopolskie zostało zrealizowane przez IPSOS od 5 do 9 grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków metodą CATI i CAWI.

Sondaż dla „Super Expressu” pokazuje wzmocnienie dwóch największych ugrupowań

Piątek także „Super Express” opublikował sondaż wyborczy, z którego wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę liderem byłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,64 proc. Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 30,94 proc., Konfederacja Wolność i Niepodległość - 10,85 proc., Nowa Lewica - 6,97 proc., a Konfederacja Korony Polskiej - 6,67 proc. - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Odpowiedzi z początku grudnia „SE” porównał do tych z poprzedniego badania, z połowy listopada.

"W sondażu widać wyraźnie umocnienie dwóch największych ugrupowań" - oceniła redakcja.

Obie największe partie zwiększyły swoje poparcie. Koalicja Obywatelska urosła z 33,55 proc. do 34,64 proc. (plus 1,09 pkt proc.), a Prawo i Sprawiedliwość z 28,86 proc. do 30,94 proc. (plus 2,08 pkt proc.).

Z kolei Konfederacja Wolność i Niepodległość - jak wskazał dziennik - nieznacznie straciła poparcie (z 11,45 proc. do 10,85 proc.), natomiast Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna poprawiła wynik (z 5,92 proc. do 6,67 proc.). Nowa Lewica utrzymuje stabilne poparcie (6,97 proc.), a Partia Razem zanotowała minimalny spadek (z 4,84 proc. do 4,65 proc.). Największe straty odnotowała Polska 2050 Szymona Hołowni, dla której poparcie spadło z 4,55 proc. do 2,98 proc., oraz PSL, które obniżyło wynik z 2,48 proc. do 2,02 proc.

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wykonano metodą CAWI 6 i 7 grudnia na grupie 1008 dorosłych Polaków.