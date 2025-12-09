W badaniu, którego wyniki opublikowano we wtorek, zapytano to czy reakcja państwa na akty rosyjskiej dywersji była wystarczająca.

42 proc. badanych uznało, że reakcja państwa na akty rosyjskiej dywersji jest wystarczająca. W tej grupie 11 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 31 proc. "raczej tak".

Z kolei 32 proc. respondentów wyraziło niezadowolenie z działań państwa - 19 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie", a 13 proc. "zdecydowanie nie".

Co czwarty ankietowany (26 proc.) nie miał wyrobionego zdania w tej sprawie.

Największe zadowolenie z działań państwa deklarują osoby starsze, z wykształceniem średnim oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Najwięcej krytycznych opinii pojawia się wśród młodszych respondentów, sympatyków Prawa i Sprawiedliwości oraz zwolenników Karola Nawrockiego.

Sondaż Opinia24 na zlecenie RMF FM przeprowadzono od 1 do 3 grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 osób.