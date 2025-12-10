Z sondażu wynika, że utrzymuje się trend wzrostowy KO i spadkowy PiS, mimo tego że – jak zauważono w GW – w trakcie jego przeprowadzania „dopiero pojawiały się pierwsze informacje o powiązaniach kryptowalut z Rosją i prezydentami Andrzejem Dudą i Karolem Nawrockim".

Ankietowani odpowiedzieli na pytanie, na którą partię zagłosowaliby, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę.

Cztery partie w sejmie

I tak 32,9 proc. zagłosowałoby na KO, a 24,6 proc. na PiS. Jak zaznacza „GW”, różnice w stosunku do poprzedniego badania tej samej pracowni z początku grudnia (1-3) są niewielkie, ale ich efekt jest dość wyraźny – przewaga KO nad PiS znowu się nieco zwiększyła się z 6,6 pkt proc. do 8,3.

Z opublikowanego w środę badania wynika, że na dalszych miejscach znalazły się: Konfederacja - z poparciem 13,2 proc.,Konfederacja Korony Polskiej – 9,6 proc.

Partie poniżej progu wyborczego

Poniżej progu wyborczego znalazłaby się Lewica z poparciem na poziomie 4,7 proc. Z kolei 3 proc. ankietowanych wybrałoby inną partię. Natomiast 2,5 proc. zadeklarowało poparcie dla Razem, 2,4 proc. dla PSL, 1,8 proc.dla Polski 2050.

5,5 proc. respondentów stwierdziło zaś, że nie wie, na kogo oddałoby głos.

Sondaż Opinia24 na zlecenie Gazety Wyborczej przeprowadzono od 4 do 7 grudnia na reprezentatywnej grupie 1001 osób metodą CATI i CAWI.