Respondentów pytano, czy „zgadzają się, że w związku z obecną sytuacją międzynarodową Polska powinna przywrócić obowiązkową zasadniczą służbę wojskową?”.

Większość Polaków chce powrotu zasadniczej służby wojskowej

59,4 proc. ankietowanych zgodziło się z tym stwierdzeniem, w tym 14,7 proc. uznało, że zdecydowanie się zgadza, a 44,7 proc., że raczej się zgadza. Odmienne zdanie ma 30,9 proc. badanych - 15,7 proc. stwierdziło, że zdecydowanie nie zgadza się na przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, a 15,2 proc. uznało, że raczej się nie zgadza. Z kolei osoby niezdecydowane stanowią 9,7 proc.

Co drugi wyborca KO jest "za"

Ze stwierdzeniem zgadza się 50 proc. wyborców koalicji rządzącej, w tym 12 proc. zdecydowanie, a 38 proc. raczej tak. Z kolei przeciwnych takiemu rozwiązaniu w grupie zwolenników rządu jest 41 proc. ankietowanych - 24 proc. raczej nie i 17 proc. zdecydowanie nie. Niezdecydowani stanowią 9 proc.

Większe poparcie w PiS i Konfederacji

Największe poparcie dla przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej wyrazili wyborcy PiS i Konfederacji - 67 proc., w tym 15 proc. zdecydowanie się zgodziło, a 52 proc. raczej zgadza się z takim pomysłem. Przeciwnych jest łącznie 26 proc. wyborców opozycji, w tym 15 proc. wyraziło zdecydowany sprzeciw, a 11 proc. uznało, że raczej się nie zgadza. Niezdecydowanych pozostało 7 proc. respondentów.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został zrealizowany 21-23 listopada 2025 r., metodą CATI i CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.