"Taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na Trzecią Drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania" - napisał Tusk na portalu X.

"Mieliśmy pokonać PiS raz na zawsze, nie na 100 dni"

"Panie Premierze, dość kłótni - do przodu" - odpowiedział Tuskowi marszałek Sejmu i szef Polski 2050, która wraz z PSL tworzy Trzecią Drogę, Szymon Hołownia. "Mieliśmy pokonać PiS raz na zawsze, nie na 100 dni. Polacy chcą od rządu efektów: reformy szpitali, lepszej szkoły i prostych podatków. To cel zapisany w 12 gwarancjach Trzeciej Drogi i Polski 2050" - podkreślił Hołownia.

Z kolei Robert Biedroń opublikował na portalu wpis analogiczny do słów premiera. "Taktyczne głosowanie części zwolenników Lewicy na Trzecią Drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy. W tych wyborach jedynym kryterium będą nasze własne przekonania".

W wyborach parlamentarnych PiS zdobyło 35,38 proc., KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc.

Według niektórych komentatorów, niespodziewanie wysoki wynik wyborczy Trzeciej Drogi w wyborach 15 października 2023 był wynikiem taktycznego głosowania wyborców opozycji. Chodziło o to, by do Sejmu dostały się kandydaci wszystkich trzech komitetów wyborczych partii ówczesnej opozycji - o co apelował Tusk.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 21 kwietnia. 22 marca mija 100 pierwszych dni rządu Donalda Tuska.