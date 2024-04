"GW" podaje, że zawiadomienia do prokuratury złożyli sędziowie Grzegorz Kasicki z Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz Włodzimierz Brazewicz z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. To dwaj z tzw. rzeczników dyscyplinarnych ad hoc wyznaczonych przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Od stycznia szef resortu kieruje takie osoby do prowadzenia spraw dyscyplinarnych konkretnych sędziów. W ten sposób odsuwa od postępowań tych powołanych przez swojego poprzednika.

Zasłynęli ściganiem sędziów protestujących przeciw ograniczaniu niezależności sądownictwa

Jak podkreśla gazeta, możliwość wyznaczenia rzeczników ad hoc zapewniły ministrowi przepisy autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy uchwalone w 2017 r. z myślą o Zbigniewie Ziobrze. "Paradoksalnie Bodnar wykorzystuje je, aby marginalizować trzech głównych rzeczników sędziów powołanych przez Ziobrę: Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasotę. Zasłynęli oni ściganiem sędziów protestujących przeciw ograniczaniu niezależności sądownictwa, a Ziobro nagradzał ich awansami" - pisze "GW".

Decyzje Bodnara odebrały im już ponad 60 spraw. Jak informuje "GW", chodzi m.in. o sprawy sędziów, którzy kierowali pytania do TSUE, wykonywali wyroki międzynarodowych trybunałów, kwestionowali status neosędziów powołanych na wniosek upolitycznionej KRS.

Dotychczasowi rzecznicy nie chcą jednak oddać nowym akt niektórych postępowań. A bez akt nowi nie mogą prowadzić czynności.

Rzecznikom ad hoc nie przekazano akt w sumie jedenastu postępowań

"Dwóch rzeczników ad hoc złożyło zawiadomienia do wydziału spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej o możliwości popełnienia przestępstwa przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i trzech jego zastępców" - przekazała gazecie Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego. Zawiadomienia dotyczą możliwości popełnienia przestępstwa "polegającego na nieprzekazaniu akt postępowań dyscyplinarnych pomimo zgłoszonego żądania ich przekazania, a tym samym ukrywania ich przez osoby niemające prawa nimi wyłącznie rozporządzać".

Rzecznikom ad hoc - pomimo ich żądań - nie przekazano akt w sumie jedenastu postępowań. Prokuraturę zawiadomili o możliwości popełnienia przestępstw przekroczenia uprawnień, utrudniania zapoznania się z informacją oraz ukrywania dokumentu.

Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że zawiadomienie dotyczy Piotra Schaba, a także jego trzech zastępców.