Radosław Witkowski jest radomianinem. 4 czerwca skończy 50 lat.

/> />

Reklama

Z wykształcenia jest magistrem resocjalizacji. Zanim trafił do polityki prowadził własną działalność gospodarczą. W 2005 r. po raz pierwszy, ale bez powodzenia, wystartował w wyborach do Sejmu jako kandydat PO. Wówczas niekwestionowaną liderką radomskich struktur PO była Ewa Kopacz i to ona dała 31-letniemu wówczas Witkowskiemu zielone światło do startu w wyborach.

W 2006 r. został wybrany do Rady Miejskiej w Radomiu, ale już rok później, dzięki dobremu wynikowi w wyborach parlamentarnych, zamienił mandat radnego na mandat posła. Był nim też w kolejnej kadencji Sejmu, do 2014 r.

Reklama

Następnie wystartował w wyborach prezydenta Radomia i w II turze pokonał ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Kosztowniaka z PiS. Po czterech latach, w wyborach samorządowych w 2018 r., zwyciężył ponownie w drugiej turze z kandydatem PiS i późniejszym wiceministrem obrony narodowej Wojciechem Skurkiewiczem. Witkowskiego poparło wówczas 53 proc. głosujących, otrzymał 46 650 głosów.

W 2015 jako prezydent Radomia wybrany został na członka komisji rewizyjnej Związku Miast Polskich. Obecnie jest w jego zarządzie.

7 kwietnia w I turze Radosław Witkowski otrzymał 40,85 proc. głosów, a jego kontrkandydat b. wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz 24,9 proc. Na Witkowskiego zagłosowało 30 196 wyborców, na Standowicza (PiS) – 21 797.

21 kwietnia, w II turze, Witkowski otrzymał 54,58 proc. głosów, a Standowicz - 45,42 proc. Na Witkowskiego zagłosowało 34 567 wyborców, a na Standowicza – 28 771. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka