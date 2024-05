Polacy, którzy stale mieszkają za granicą albo w dniu eurowyborów będą przebywać poza Polską będą mogli zagłosować na polskich kandydatów.

Gdzie można dopisać się do listy wyborców?

Aby to zrobić, muszą złożyć właściwemu konsulowi wniosek o ujęcie w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Wniosek należy złożyć najpóźniej 4 czerwca; można to zrobić na trzy sposoby: przez internet (https://ewybory.msz.gov.pl/), składając wniosek w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (osobiście lub listownie) lub składając wniosek na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku.

Ile bezie zagranicznych obwodów głosowania?

W tegorocznych wyborach do PE - zgodnie z decyzją MSZ - za granicą powstanie 295 obwodów głosowania. Najwięcej obwodowych komisji wyborczych będzie w miejscach, w których przebywa większa liczba Polaków, a więc w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Ze względu na wojnę w Ukrainie odstąpiono od organizowania wyborów w tym kraju. Ponadto w dwóch krajach – Białorusi i Rosji - z uwagi na sytuację za naszą wschodnią granicą wybory zostaną przeprowadzone jedynie w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych w Mińsku i w Moskwie. Listę obwodów można sprawdzić na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2024.

Głosowanie z zaświadczeniem

Inną opcją jest głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania - z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej komisji w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek - z własnoręcznym podpisem - o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 6 czerwca. Zaświadczenie można pobrać także za granicą - wtedy wniosek składa się do konsula, również do 6 czerwca.

Wyborca, któremu wydano takie zaświadczenie, zostanie wykreślony ze spisu w dotychczas był ujęty. PKW przypomina, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W takim wypadku, niezależnie od przyczyny, nie będzie można otrzymać kolejnego zaświadczenia ani wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Na kogo mogą zagłosować Polacy mieszkający na stałe w innych krajach UE?

Wyborcy, którzy na stale mieszkają w innym państwie UE mogą brać udział w wyborach w państwie przyjmującym i głosować na kandydatów startujących w wyborach w tym kraju (analogicznie, obywatele UE niebędący obywatelami polskimi mogą zagłosować na polskie listy, jeśli są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców). Należy pamiętać, że w wyborach można głosować tylko raz.

