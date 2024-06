Nieznaczne zmiany w sondażu zaufania do polityków

Realizowany w ostatnich dniach maja i na początku czerwca – jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego - sondaż zaufania do polityków, jak zauważa w komunikacie CBOS, nie przyniósł większych zmian w czołówce tego rankingu.

W porównaniu do analogicznego badania z kwietnia zaufanie do Szymona Hołowni wzrosło o 1 punkt procentowy, do Władysława Kosiniaka Kamysza o 2 punkty, a do Rafał Trzaskowskiego o jeden. Marszałkowi Sejmu nie ufa 31 proc. badanych, wicepremierowi 25 proc., a prezydentowi Warszawy - 34 proc.

Zaufanie do prezydenta Andrzeja Dudy spada

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie przypadło czwarte miejsce w rankingu. Zaufanie wobec głowy państwa deklaruje 46 proc. ankietowanych, o 2 punkty procentowe mniej niż w kwietniu. O nieufności wobec prezydenta mówi 42 proc. badanych (wzrost o 2 punkty).

Największą nieufność respondenci deklarują wobec polityków dzisiejszej opozycji, a wcześniej opcji rządzącej – prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (61 proc., co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe) oraz byłego premiera Mateusza Morawieckiego (56 proc., co oznacza wzrost o cztery punkty). Kolejne miejsca w tej klasyfikacji zajmuje szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak, któremu nie ufa 45 proc. badanych (wzrost o 2 pkt procentowe).

Wysoka nieufność wobec czołowych polityków opozycji

Z kolei Kaczyńskiemu ufa 29 proc. badanych, Morawieckiemu 32 proc., a Błaszczakowi 31 proc. respondentów.

W badaniu ankietowani pytany byli również o zaufanie do premiera i ministrów obecnego rządu. Donaldowi Tuskowi ufa 43 proc. ankietowanych, czyli o 1 pkt procentowy więcej niż w kwietniu, a nie ufa - 44 proc., czyli tyle samo, co w poprzednim badaniu. Nieco mniejszym zaufaniem niż szef urzędującego gabinetu cieszy się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski: ufa mu 42 proc. ankietowanych, zaś nieufność deklaruje 35 proc. respondentów.

Zaufanie do pozostałych polityków uwzględnionych w badaniu kształtuje się już na niższym poziomie, poniżej granicy dwóch piątych wskazań.

36 proc. ankietowanych ma zaufanie do wicemarszałka Sejmu z ramienia Konfederacji WiN Krzysztofa Bosaka, ale jednocześnie niewiele mniejszy odsetek respondentów mu nie ufa (33 proc).

Stabilne pozostają notowania ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który podobnie jak w kwietniu cieszy się zaufaniem 34 proc. ankietowanych. Nieufność w stosunku do niego wyraża 22 proc. (wzrost o 1 punkt procentowy).

Sondaż przeprowadzono w dniach od 20 maja do 2 czerwca 2024 roku na próbie liczącej 1038 osób, z których każda mogła wybrać jedną z metod badania - wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI).(PAP)

Autor: Luiza Łuniewska