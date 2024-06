Komisja śledcza ds. Pegasusa. Przesłuchanie Teresy Czerwińskiej [TRANSMISJA]

W piątek o godz. 14 komisja śledcza ds. Pegasusa przesłucha byłą minister finansów Teresę Czerwińską. Jak powiedziała PAP przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD), to właśnie Czerwińską proszono o ekstraordynaryjny tryb zmian legislacyjnych, aby przekazać 25 mln zł do CBA. Zapraszamy do oglądania transmisji.