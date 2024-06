"Mamy trudną sytuację międzynarodową, która niejednokrotnie wymaga różnego rodzaju decyzji, także od szefa kancelarii" - powiedział prezydent Andrzej Duda, żegnając dotychczasową i witając nową szefową swojej kancelarii. W czwartek prezydent odwołał Grażynę Ignaczak–Bandych ze stanowiska szefowej Kancelarii Prezydenta RP. Z kolei Małgorzatę Paprocką odwołał ze stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta i jednocześnie powołał ją na stanowisko szefowej Kancelarii Prezydenta.

"Ta uroczystość dla mnie osobiście ma uroczysty wymiar" - podkreślił prezydent. Powiedział, że Małgorzata Paprocka w Kancelarii Prezydenta pracuje od 2009 r. i trafiła do niej, za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, właśnie z jego rekomendacji. Andrzej Duda był wówczas podsekretarzem stanu. On też miał przekonać Paprocką, by pozostała w KP w 2010 r.

"Czasem trzeba prosić wartościowych ludzi, by nie szli do prywatnego biznesu" - dodał.

Andrzej Duda podziękował odchodzącej szefowej kancelarii Grażynie Ignaczak–Bandych za dziewięć lat sprawowania funkcji i zarządzania "firmą". "Za te wszystkie lata pracy, troski o firmę, o mnie i o Agatę" - mówił.

Podczas uroczystości prezydent wręczył jej odznaczenie państwowe. Za "wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, za osiągnięcia w działalności publicznej i zawodowej" została ona uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

"To odznaczenie za całą służbę publiczną i państwową" - podkreślił. Przypomniał, że Ignaczak-Bandych wcześniej uczyła w liceum, była radną, kuratorem, dyrektorem w ministerstwie kultury i w archiwach państwowych.

O zmianach kilka godzin wcześniej poinformowała Kancelaria Prezydenta na swej stronie internetowej.

Grażyna Ignaczak-Bandych z Kancelarią Prezydenta była związana od początku pierwszej kadencji Andrzeja Dudy - od 7 sierpnia 2015 r. pełniła funkcję dyrektor generalnej, zaś od 8 października 2020 r. – szefowej KPRP.

Z kolei Małgorzata Paprocka w Kancelarii Prezydenta pracuje od 2009 r. W latach 2010–2016 pełniła funkcję zastępczyni dyrektora, a w latach 2016–2020 dyrektor Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.(PAP)

