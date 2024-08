Reklama

"Rada Liderów postanowiła, że kandydatem w przyszłorocznych wyborach prezydenckich z ramienia Konfederacji będzie Sławomir Mentzen" - powiedział we wtorek PAP Bartłomiej Pejo. Wcześniej Konfederacja poinformowała o decyzji w mediach społecznościowych.

Według Pejo, rozważane wcześniej przez partię wewnętrzne prawybory, w wyniku których wyłoniony miał zostać kandydat, nie odbyły się, gdyż "Rada Liderów uznała, że takie rozwiązanie, czyli wskazanie kandydata drogą tradycyjną, będzie najlepsze". Jak mówił Pejo, decyzja jest także efektem oficjalnego poparcia Mentzena przez jednego z liderów Konfederacji, wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który wyraził je w zeszłym tygodniu.

Poparcie Krzysztofa Bosaka dla Mentzena

Wówczas Bosak wyraził w Radiu Zet zainteresowanie wywodzącą się z prawicowego środowiska ideą przeprowadzenia prawyborów "na całej prawicy", zapewniając, że w takim scenariuszu jest gotowy do rywalizacji i jak najlepszego reprezentowania wyborców PiS. Dodał, że jeżeli PiS nie zgodzi się na takie prawybory, będzie namawiał liderów Konfederacji do poparcia kandydatury posła Konfederacji, lidera wchodzącej w jej skład Nowej Nadziei Sławomira Mentzena.

Propozycja przeprowadzenia wspólnych prawyborów spotkała się z krytyką szeregu polityków PiS w mediach społecznościowych. "Jeżeli wspólny kandydat, to trzeba by pójść znacznie dalej, a na to – jak sądzę – nikt nie ma ochoty. Mam na myśli choćby klub w Sejmie i wybory parlamentarne" - pisał na platformie X poseł PiS Łukasz Schreiber.

Krytyka wspólnych prawyborów przez polityków PiS

Jak powiedział PAP Pejo, krytyczne reakcje posłów PiS na propozycję są dla Konfederacji jednoznaczne. Dodał, że w jego ocenie scenariusz wspólnych prawyborów to opcja "skrajnie niemożliwa".

Rada Liderów Konfederacji to kilkunastoosobowy organ, w którym zasiadają m.in. Bartłomiej Pejo, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun czy Konrad Berkowicz. Partię tworzą formacje: Nowa Nadzieja (dawniej KORWiN), której liderem jest poseł Sławomir Mentzen, Ruch Narodowy - którego liderem jest Bosak i Konfederacja Korony Polskiej z obecnym europosłem Grzegorzem Braunem na czele.

Proces wyłaniania kandydata PiS na prezydenta

Jak wynika z informacji PAP, w Prawie i Sprawiedliwości od dłuższego czasu trwa proces wyłaniania kandydata ugrupowania, który zawalczy o najważniejszy urząd w kraju w przyszłorocznych wyborach. Według niektórych źródeł PAP obecnie największe szanse na nominacje mają b. wojewoda zachodniopomorski, a obecnie poseł PiS Zbigniew Bogucki oraz prezes IPN Karol Nawrocki, a ogłoszenie kandydata na pewno nastąpi pomiędzy druga połową października, a pierwszą częścią listopada.

Wybory prezydenckie odbędą się na wiosnę, Andrzej Duda kończy urzędowanie w sierpniu 2025 r.(PAP)