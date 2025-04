Deklarowana frekwencja

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, to udział w nich wzięłoby 56 proc. Polaków - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. 43,1 proc. nie zamierza iść do urn, a 0,9 proc. jeszcze nie zdecydowało.

Rafał Trzaskowski na prowadzeniu

Z sondażu wynika, że w pierwszej turze wyborów najlepszy wynik zyskałby kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski - 31,7 proc., to mniej o 1,8 pkt proc. w porównaniu do badania z 12 kwietnia, a od początku kwietnia to mniej o 6,6 pkt proc. - podała Wirtualna Polska.

Karol Nawrocki z mocnym drugim miejscem

Na popieranego przez PiS Karola Nawrockiego zagłosowałoby 27,6 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 2,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Od początku kwietnia Nawrocki zyskał 7,5 pkt proc.

Sławomir Mentzen zamyka podium

Na kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena chce zagłosować 11,3 proc. badanych (spadek o 2,1 pkt proc.). W porównaniu do sondażu z początku kwietnia Mentzen stracił 7,5 pkt proc.

Inni kandydaci

Na kolejnych miejscach znaleźli się lider Polski2050 Szymon Hołownia (7,1 proc., spadek o 2 pkt proc.), Magdalena Biejat z Lewicy (6,4 proc., wzrost o 0,1 pkt proc.) oraz kandydat partii Razem Adrian Zandberg (4,4 proc., wzrost o 3 pkt proc.).

Na dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego zagłosowałoby 1,4 proc. badanych; na byłą posłankę i europosłankę Joannę Senyszyn - 1,4 proc.; na posła Marka Jakubiaka - 1,3 proc.; na europosła Grzegorza Brauna (1 proc.); ekonomistę Artura Bartoszewicza (0,3 proc.); na Macieja Maciaka (0,2 proc.) Nikt nie chce zagłosować na lidera Bezpartyjnych Samorządowców Marka Wocha - podała Wirtualna Polska.

5,9 proc. badanych jeszcze nie wie, na kogo odda głos w wyborach prezydenckich.

II tura wyborów prezydenckich

Gdyby do drugiej tury wyborów przeszli Trzaskowski i Nawrocki, to na kandydata KO zagłosowałoby 50,5 proc. wyborców (spadek o 5,2 pkt proc.), a na kandydata popieranego przez PiS - 40,2 proc. (wzrost o 2,2 pkt proc.).

Gdyby do drugiej tury wyborów przeszli Trzaskowski i Mentzen, to na kandydata KO zagłosowałoby 52,6 proc. wyborców (spadek o 3,9 pkt proc.), a na kandydata Konfederacji - 42,8 proc. (wzrost o 9,1 pkt proc.).

Sondaż United Surveys został przeprowadzony dla Wirtualnej Polski w dniu 17-19 kwietnia 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób. (PAP)