Ostatnia debata prezydencka

W poniedziałek o godz. 20 rozpocznie się ostatnia przed pierwszą turą wyborów debata kandydatów na prezydenta. Prowadzącymi mają być: Dorota Wysocka-Schnepf (TVP), Radomir Wit (TVN24) oraz Piotr Witwicki (Polsat News).

Karol Nawrocki weźmie udział w debacie

Politycy PiS podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przed siedzibą TVP poinformowali, że Nawrocki weźmie udział w debacie, mimo że - jak ocenili - odbędzie się ona w nieuczciwych warunkach i "mimo tego że będzie ją prowadziła twarz najgorszej propagandy w TVP w likwidacji" - oświadczył Kurzejewski.

Wicerzecznik PiS powiedział, że zasady debaty sztab otrzymał w niedzielę późnym popołudniem. "Czyli 24 godz. przed organizacją wydarzenia, co oczywiście utrudnia możliwość przygotowania się w sposób efektywny. Mamy takie przypuszczenie, graniczące w pewnością, że sztab Trzaskowskiego otrzymał te zasady dużo wcześniej, razem z pytaniami, które będzie zadawała redaktor Dorota Wysocka-Schnepf" - mówił.

Kontrowersje wokół prowadzącej

Kurzejewski zwrócił uwagę, że dwa tygodnie temu, podczas spotkania organizacyjnego sztabów z władzami TVP ws. organizacji debaty, osiem sztabów sprzeciwiło się, by debatę prowadziła Wysocka-Schnepf, i chciało, by TVP wybrała innego dziennikarza. Polityk PiS dodał, że sztaby czekały niemal dwa tygodnie na informację z TVP w tej sprawie i "okazało się, że głos zdecydowanej większość komitetów wyborczych został zignorowany".

Polityk w związku z tym ocenił, że wieczorem "rozpocznie się neodebata organizowana przez TVP w likwidacji". "Czyli kolejne wydarzenie organizowane na rzecz kampanii Rafała Trzaskowskiego" - powiedział, nawiązując do wcześniejszej debaty w Końskich.

"Myśleliśmy, być może naiwnie, że zarząd TVP pójdzie po rozum do głowy (...), jednak nic bardziej mylnego. Będziemy mieli po raz kolejny do czynienia z hucpą polityczną, kabaretem i działaniami, które mają pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu" - przekonywał.

Poseł PiS Andrzej Śliwka przekonywał, że Wysocka-Schnepf jest "związana politycznie z PO". "Dzisiaj okazuje się, że ta pani, która prowadzi programy, które z dziennikarstwem nie mają nic wspólnego, bo bardziej przypomina tę propagandę, która jest realizowana za naszą wschodnią granicą, będzie prowadziła debatę" - mówił. "To pokazuje w jaki sposób Rafała Trzaskowskiego, tego roztrzęsionego jak galareta, musi chronić pani Schnepf w tej debacie" - dodał.

Losowanie kolejności wystąpień

Śliwka odniósł się też do kwestii losowania kolejności wystąpień podczas debaty. "Wylosowanie Rafała Trzaskowskiego jako tego, który w pięciu rundach, w trzech ostatnich odpowiada jako ostatni, to trzeba powiedzieć, że szanse na to były mniejsze niż procent" - mówił Śliwka.

Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego Wioletta Paprocka we wpisie na platformie X wskazała, że w losowaniu kolejności odpowiedzi na pytania udział wzięli przedstawiciele wszystkich sztabów.

"Do wszystkich opisujących teorie spiskowe dzisiejszej debaty: losowanie kolejności odpowiedzi na pytania i swobodnej wypowiedzi na koniec było w obecności sztabów i to przedstawiciele sztabów losowali. Zaczynamy ostatni tydzień przed I turą i widzę, że wszyscy musimy mieć dużo sił" - napisała Paprocka.

Z kolej Radomir Wit zamieścił na X zdjęcie protokołu z losowania, na którym są podpisy przedstawicieli wszystkich sztabów. "Losowały komitety na oczach innych komitetów" - napisał Wit.

Telewizja Polska w przesłanym PAP stanowisku zaznaczyła, "że losowanie kolejności wypowiedzi kandydatów zostało przeprowadzone przez przedstawicieli sztabów kandydatów na urząd prezydenta RP i odbyło się zgodnie z poszanowaniem wszelkich reguł uczciwości i przejrzystości". "Podkreślamy, że wszystkie sztaby zaakceptowały wylosowaną kolejność wypowiedzi kandydatów, a protokół podpisali przedstawiciele wszystkich sztabów – nikt nie zgłosił sprzeciwu" - dodano.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. (PAP)