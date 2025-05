Wybory prezydenckie: sondaż dla Wirtualnej Polski

Według sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, 47,4 proc. ankietowanych zamierza oddać głos na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, a 45 proc. na kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. 7,6 proc. badanych nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje.

Deklarowana frekwencja

Z sondażu wynika, że 65,2 proc. ankietowanych jest zdecydowanych wziąć udział w II turze wyborów prezydenckich. 8,4 proc. zadeklarowało, że "raczej" weźmie udział w głosowaniu, zaś 8,7 proc. - że "raczej nie". 15,1 proc. respondentów odmówiło pójścia do urn, a 2,7 proc. jeszcze nie zdecydowało.

Rafał Trzaskowski może liczyć - według sondażu - na poparcie na poziomie 47,4 proc., natomiast Karol Nawrocki na 45 proc. 7,6 proc. respondentów nie wie jeszcze, na którego z kandydatów zagłosuje. Jeśli weźmie się pod uwagę jedynie zdecydowanych wyborców, to 51,3 proc. chce oddać głos na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, podczas gdy 48,7 proc. - na popieranego przez PiS Karola Nawrockiego.

Na kandydata KO głos zamierza oddać 59 proc. ankietowanych kobiet i 37 proc. mężczyzn biorących udział w badaniu. Trzaskowskiego wybierają głównie osoby w wieku 40-49 lat (71 proc.), z wykształceniem wyższym (70 proc.) oraz mieszkańcy dużych miast z co najmniej 250 tys. mieszkańców (60 proc.).

Z kolei na kandydata PiS planuje zagłosować połowa pytanych przez United Surveys mężczyzn i 36 proc. kobiet. Do tego głos na niego oddadzą osoby w przedziale 60-69 lat (58 proc.), o wykształceniu podstawowym i zasadniczym zawodowym (60 proc.), a także mieszkańcy wsi (57 proc.).

Przepływy elektoratu od innych kandydatów

W sondażu przyjrzano się też preferencjom wyborców tych kandydatów, którzy nie znaleźli się w II turze. W II turze wyborów prezydenckich na kandydata KO planują zagłosować wyborcy: Magdaleny Biejat (98 proc.), Szymona Hołowni (85 proc.), Adriana Zandberga (68 proc.).

Na kandydata PiS chce zagłosować 98 proc. wyborców Grzegorza Brauna i 44 proc. sympatyków Sławomira Mentzena. 35 proc. zwolenników kandydata Konfederacji deklaruje wybór Trzaskowskiego.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony dla Wirtualnej Polski 25 i 26 maja. Badanie zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Wybory prezydenckie: sondaż dla "Super Expressu"

Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski może liczyć w drugiej turze wyborów prezydenckich na 45,7 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki na 43,61 proc. Zgodnie z sondażem 10,69 proc. badanych nie wie, na kogo odda głos.

Głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę.

Wybory 2025: będzie się liczył każdy głos

"SE" zauważył, że opublikowany w środę sondaż został przeprowadzony po dynamicznym tygodniu kampanii wyborczej obfitującym w zwroty akcji. Wymienił debatę prezydencką, w której zmierzyli się Trzaskowski i Nawrocki, ich spotkania i rozmowy ze Sławomirem Mentzenem, kandydatem Konfederacji, który w pierwszej turze zdobył trzecią pozycję i poparcie 14,81 proc. wyborców. Portal zauważył, że w niedzielę ulicami Warszawy przeszły dwa marsze z udziałem tych kandydatów.

"Eksperci od polityki spodziewają się, że ostateczna walka będzie zacięta, a liczyć się będzie dosłownie każdy głos" - czytamy.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich 18 maja Trzaskowski (KO) zdobył 31,36 proc. głosów, a popierany przez PiS Nawrocki - 29,54 proc.

Badanie dla "SE" zrealizował Instytut Badań Pollster 25 maja metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Wybory prezydenckie: sondaż dla RMF FM

47,5 proc. respondentów chce głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego, a 45,9 proc. planuje poprzeć Karola Nawrockiego; 6,6 proc. wciąż nie wie, na kogo odda głos - wynika z opublikowanego w środę sondażu Opinia24 dla RMF FM.

W sondażu ankietowanych zapytano m.in., czy 1 czerwca zamierzają wziąć udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Na tak postawione pytanie 70 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 15 proc. - "raczej tak". 9 proc. zdecydowanie nie zamierza, a 4 proc. raczej nie zamierza zagłosować w drugiej turze. 2 proc. badanych wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Większa mobilizacja wśród kobiet i osób starszych

Jak informuje portal RMF24, "większa mobilizacja wyborcza jest widoczna wśród kobiet (75 proc. vs 65 proc. mężczyźni), najstarszych wyborców (60 lat lub więcej - 79 proc. vs 18-29-latkowie - 55 proc.), osób z wyższym wykształceniem (81 proc. vs 64 proc. wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe)". "W II turze wyborów - według badania - weźmie udział 83 proc. wyborców, którzy głosowali w I turze oraz 38 proc. elektoratu, który nie wziął w niej udziału" - czytamy.

Kolejne pytanie brzmiało: "na kogo oddał(a)by Pan/i swój głos w drugiej turze wyborów prezydenckich". 47,5 proc. respondentów wskazało Rafała Trzaskowskiego, a 45,9 proc. - Karola Nawrockiego. 6,6 proc. ankietowanych wciąż nie zdecydowało, na kogo odda swój głos.

"Różnica pomiędzy kandydatem Koalicji Obywatelskiej, a jego rywalem popieranym przez PiS jest naprawdę bardzo mała. Czeka nas więc zacięta walka o każdy głos" - zaznacza redakcja.

Badanie zrealizowano od 25 do 27 maja metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. (PAP)