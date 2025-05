Snus hasłem 2 tury wyborów wyborów prezydenckich 2025

Choć ani problemów społecznych, ani gospodarczych w Polsce nie brakuje, to jednak II tura wyborów prezydenckich 2025, za sprawą Karola Nawrockiego mija pod hasłem „snus”. Przy tej okazji okazało się, że choć Polacy nie stronią od wyrobów tytoniowych – czy to w postaci tradycyjnej, czy bardziej nowoczesnej, bo elektronicznej, to jednocześnie jednak nie darzą szczególnie dużym zainteresowaniem woreczków nikotynowych i nie rozumieją różnicy pomiędzy nimi a snusami. Tymczasem odpowiedź na pytanie, które od kilku dni pada w przestrzeni publicznej wyjątkowo często, czyli czy snusy są w Polsce legalne, z całą stanowczością brzmi: nie. Nie są one legalne ani w Polsce, ani w innych krajach Unii Europejskiej, poza Szwecją. Można natomiast legalnie kupić saszetki (woreczki) nikotynowe. Jaka jest między nimi różnica? Snus to co do zasady również woreczek (saszetka), jednak tym, co odróżnia go od woreczków nikotynowych jest jego zawartość. Snus zawiera bowiem tytoń, natomiast saszetki nikotynowe określane również jako whist snus zawierają czystą nikotynę. W obu przypadkach produkt stosowany jest poprzez umieszczenie pod górną wargą, dzięki czemu nikotyna powoli uwalnia się do krwioobiegu. Podsumowując, w obu przypadkach mamy do czynienia z produktem w takiej samej postaci, stosowanym w taki sam sposób, a odróżnia je od siebie jedynie ich zawartość oraz oczywiście to, że jeden można w Polsce nabyć legalnie, a drugi nie.

Reklama

Reklama

Zmiany dotyczące wyrobów tytoniowych

Przypomnijmy, że 17 kwietnia 2025 roku weszła w życie ustawa z 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2025 poz. 427), która implementuje przepisy UE dot. podgrzewanych wyrobów tytoniowych i istotnie zmienia rzeczywistość palaczy. Wprowadziła ona do ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych definicję „podgrzewanego wyrobu tytoniowego” oraz zakaz wprowadzania do obrotu, produkcji i importu w celu wprowadzenia do obrotu określonych kategorii wyrobów tytoniowych, w tym podgrzewanych wyrobów tytoniowych.

Podgrzewany wyrób tytoniowy to nowatorski wyrób tytoniowy, w którym w wyniku podgrzania dochodzi do uwalniania nikotyny i innych substancji, które są następnie wdychane przez konsumenta, i który, w zależności od cech, jest wyrobem tytoniowym bezdymnym lub wyrobem tytoniowym do palenia. Na mocy regulacji przejściowych zamieszczonych w ustawie, zezwolenia na udostępnianie po raz pierwszy w celu dalszej odsprzedaży albo udostępnianie po raz pierwszy w celu wprowadzenia do obrotu wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, w odniesieniu do podgrzewanych wyrobów tytoniowych, wygasają po upływie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwalonej regulacji. Oznacza to, że podgrzewane wyroby tytoniowe, w stosunku do których wydano zezwolenie przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy mogą zostać wprowadzone do obrotu lub pozostawać w obrocie przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwalonej regulacji. Po upływie tego okresu nie będzie możliwa sprzedaż wkładów o charakterystycznym aromacie – np. owocowym czy mentolowym.

Jakie są plany na 2026 rok?

Kolejne zmiany mają zacząć obowiązywać od 2026 roku. Będą one dotyczyły smakowych podgrzewanych wyrobów tytoniowych, e-papierosów z nikotyną i bez, woreczków z syntetyczną nikotyną oraz innych produktów nikotynowych, które będzie można kupić tylko w aptece. Zakaz sprzedaży ma objąć wszystkie jednorazowe e-papierosy. Ze sprzedaży mają też znikną smakowe woreczki nikotynowe –w obrocie pozostaną jedynie te o smaku tytoniu. Z kolei inne wyroby z nikotyną, np. tabletki, będą traktowane jak leki i będą mogły być sprzedawane tylko w aptece, po zatwierdzeniu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).