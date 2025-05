Karol Nawrocki poddał się testowi na obecność narkotyków. Są wyniki

W najbliższą niedzielę 1 czerwca odbędzie się II tura wyborów prezydenckich. Do tego czasu kampania wyborcza jest rozgrzana do czerwoności i zapewne będzie trwała do ostatnich chwil przed wprowadzeniem ciszy wyborczej w sobotę o północy. Jednym z gorących tematów kampanii jest kwestia testów na obecność narkotyków po ostatniej debacie kandydatów na prezydenta. Karol Nawrocki poddał się testowi na obecność narkotyków. Poinformował, że wynik testu jest negatywny. Teraz kolej na Rafała Trzaskowskiego, jak jest pan czysty, to nie ma się czego bać - oświadczył.