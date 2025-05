Wybory do Sejmu - nowy sondaż

Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Sejmu, na najwyższe poparcie mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska (31,1 proc.). Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na poparcie na poziomie 27,2 proc. 16 proc. respondentów zagłosowałoby na Konfederację. Czwarte miejsce przypadłoby Nowej Lewicy, która może liczyć na poparcie na poziomie 5,9 proc.

Trzecia Droga poza Sejmem

Jak wynika z sondażu, duży spadek odnotowałaby Trzecia Droga, zyskując poparcie na poziomie 4,1 proc., co w porównaniu do poprzedniego badania jest wynikiem niższym o 6,6 pp. Wynik taki oznaczałby, że sojusz, którego liderami są Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, nie dostałaby się do parlamentu.

Wzrost dla Razem

Odwrotna tendencja jest widoczna w przypadku partii Razem, na którą zagłosowałoby 5,5 proc. uczestników badania, co oznaczałoby, że partia Adriana Zandberga po raz pierwszy samodzielnie dostałaby się do parlamentu.

Niezdecydowani wyborcy

Rośnie też grono ankietowanych, którzy nie wiedzą, na kogo chcieliby oddać swój głos w wyborach. Takie osoby to 7,7 proc. uczestniczących w badaniu. Na inne partie chciałoby głosować 2,5 proc. respondentów.

Z badania wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, wzięłoby w nich udział 63 proc. osób. Kolejne 21 proc. "raczej" poszłoby do urn. 7 proc. ankietowanych nie chce wziąć udziału w wyborach, "raczej" do wyborów nie pójdzie 6 proc. uczestników badania. Niezdecydowani stanowią 3 proc.

Badanie zostało przeprowadzone od 25 do 27 maja na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Sondaż zrealizowano techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI.