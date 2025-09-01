Sikorski lepszy niż Tusk?

Wyniki sondażu pracowni IBRiS, w którym badani zostali spytani, czy ich zdaniem Radosław Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk, opublikowało w poniedziałek Radio ZET.

Reklama

Zdaniem 34,7 proc. badanych uznało, że Sikorski byłby lepszym premierem niż Tusk: 14,6 proc. stwierdziło, że „zdecydowanie”, a 20,1 proc., że „raczej”.

Odmiennego zdania było 40,6 proc. ankietowanych, z których odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 31 proc., a „zdecydowanie nie” - 9,6 proc.

Z kolei 24,8 proc. odpowiedziało, że nie wie, albo wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Tusk z większą akceptacją jako szef rządu

Jak wskazuje Radio Zet, „analiza wyników badania pod kątem poparcia ankietowanych dla konkretnych partii politycznych pokazuje, że zarówno więcej wyborców KO, jak i PiS czy Konfederacji bardziej akceptuje Tuska na fotelu szefa rządu”. Jak czytamy, opcję „tak” wskazuje 39 proc. zwolenników KO, 27 proc. wyborców PiS i 23 proc. sympatyków Konfederacji. Z kolei opcję „nie” - 52 proc. sympatyków KO, 32 proc. osób głosujących na PiS i 31 proc. wyborców Konfederacji.

Inaczej rozkładają się - jak podkreśla Radio Zet - opinie wśród wyborców Trzeciej Drogi, czyli Polski 2050 i PSL. „Według 62 proc. osób z tej grupy Radosław Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk. Przeciwnie uważa 29 proc. badanych, a 8 proc. nie ma zdania w tej sprawie” - czytamy.

Jak podano, badanie zostało wykonane przez pracownię IBRiS metodą CATI (wywiadów telefonicznych) w dniach 13-14 sierpnia 2025 roku, na „reprezentatywnej próbie 1067 Polaków”.