Spotkanie szefa MSWiA w sprawie praw Ukraińców w Polsce

- Potwierdzam, że odbyło się dzisiaj spotkanie z inicjatywy strony ukraińskiej z wiceministrem MSWIA Maciejem Duszczykiem – poinformowała PAP Karolina Gałecka, rzeczniczka resortu. Dodała, że „pan minister poinformował Pana Ambasadora, że strona polska pracuje nad ustawą i uregulowaniem sytuacji prawnej obywateli Ukrainy. Przedstawił również stronie ukraińskiej harmonogram prac nad ustawą”.

To reakcja na wpis na portalu FB jaki zamieścił ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, który napisał, że „prawa Ukraińców do pobytu, pracy, edukacji, pomocy socjalnej i opieki medycznej w Polsce będą zagwarantowane także po 1 października 2025 r”.

Podkreślił jednocześnie, że „strona polska poinformowała, że pracuje nad uregulowaniem sytuacji i zapewniła, że prawa obywateli Ukrainy do pobytu, pracy, oświaty, pomocy socjalnej i opieki medycznej będą zagwarantowane także po 1 października 2025 roku”.

Niepewność prawna Ukraińców w Polsce wywołuje spore poruszenie

Dyplomata zaznaczył, że kwestia niepewności prawnej, która może powstać wokół ich życia w Polsce, wywołała wielki odzew zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Wskazał także, że niektóre kwestie praktyczne z tym związane wymagać będą doprecyzowania.

„Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce, nadal pozostaną w polu prawnym tego państwa oraz całej UE. Nawet w przypadku braku nowej ustawy zostaną przyjęte rozwiązania przejściowe, które pozwolą uniknąć próżni prawnej” – zaznaczył Bodnar w swoim wpisie.

Jednak rzeczniczka polskiego MSWiA w mailu przesłanym PAP zauważyła, że „to, jak będzie wyglądała sytuacja prawna obywateli Ukrainy po 1 października, będziemy wiedzieli po decyzji Pana Prezydenta Karola Nawrockiego”.

Z kolei ambasador zapewnił, że jego placówka na bieżąco będzie informować obywateli Ukrainy o wszystkich dalszych decyzjach i zmianach.