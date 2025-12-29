Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Lin Jian na konferencji prasowej zapewnił, że determinacja Pekinu w kwestii obrony suwerenności, bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Chin jest niezachwiana.

Reklama

Wojna w Cieśninie Tajwańskiej jest nieuchronna?

- Siły zewnętrzne próbujące wykorzystać Tajwan do powstrzymania Chin i dążące do uzbrojenia Tajwanu jedynie wzmocnią arogancję zwolenników niepodległości i popchną Cieśninę Tajwańską w niebezpieczną sytuację nieuchronnej wojny – powiedział rzecznik, cytowany przez agencję AFP.

Pekin uważa demokratycznie rządzony Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i dąży do przejęcia na nim kontroli, nie wykluczając użycia w tym celu siły.

Pekin straszy. Ćwiczenia wokół Tajwanu z ostrą amunicją

Wcześniej poniedziałek armia Chin poinformowała, że rozpoczęła ćwiczenia wojskowe z użyciem ostrej amunicji wokół Tajwanu. Uczestniczą w nich marynarka wojenna, siły lądowe i lotnictwo. Według wcześniejszych zapowiedzi manewry miały rozpocząć się we wtorek. Władze Tajwanu wezwały Pekin do natychmiastowego ich przerwania.

Sprzedaż amerykańskiej broni Tajwanowi

Napięcia w Cieśninie Tajwańskiej zaogniły się w ostatnim czasie, gdy 17 grudnia Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż broni dla Tajwanu o rekordowej wartości ponad 10 mld dolarów. Pakiet obejmuje m.in. systemy HIMARS, haubice samobieżne, pociski Javelin i drony.

Waszyngton jest formalnie związany umowami dyplomatycznymi z Pekinem, ale nieoficjalnie utrzymuje kontakty z Tajwanem i pozostaje głównym dostawcą broni dla władz w Tajpej.