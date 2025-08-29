W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców swą sytuację jako dobrą lub raczej dobrą ocenia blisko 70 proc. mieszkańców, a na wsi – 52,8 proc. Takie są wyniki badania subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych w roku 2024 r. zawarte w bodaj najciekawszym dorocznym raporcie GUS („Sytuacja gospodarstw domowych w 2024 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”).

Dochody Polaków: prognozy i (lepsza) rzeczywistość

Już jesienią 2024 r. roku, w oparciu o dostępne dane, szacowałem tu, na Forsal.pl, że ten rok będzie dla Polek i Polaków rekordowy pod względem osiąganych dochodów i że pierwszy razy w całej historii pomiarów udział wydatków w dochodach statystycznego gospodarstwa domowego może spaść poniżej 60 proc. Raport GUS potwierdził moje wyliczenia. A nawet je przebił. Dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym wyniósł 3 167 zł (szacowałem ok. 3 tys. zł) , a wydatki – 1 878 zł, czyli 59,3 proc. dochodu. Oznacza to, że dochód po raz kolejny wzrósł szybciej od wydatków.

Koniecznie zobaczcie, jak to wyglądało w poprzednich latach (z złotych na głowę):

2023 r.: dochód: 2 678, wydatki 1 636 (61,1 proc. dochodu)

2019 r.: dochód: 1 819, wydatki 1 252 (68,8 proc. dochodu)

2015 r.: dochód: 1 386, wydatki 1 091 (78,7 proc. dochodu)

2004 r. (rok wejścia Polski do Unii Europejskiej): dochód 735, wydatki 702 (95,4 proc. dochodu).

Widać wyraźnie, że w ciągu ostatniej dekady dochód na głowę w statystycznym polskim gospodarstwie zwiększył się 2,36 razy, a wydatki wzrosły dwukrotnie. Od wejścia Polski do UE udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym spadł z ponad 95 do 59 proc.

Oczywiście, zaraz usłyszę, że statystyki kłamią, bo uśredniają dochody bogaczy zafałszowując w ten sposób sytuację całej reszty. No, to spójrzmy na sytuację poszczególnych grup.

Przedsiębiorcy: realne dochody i subiektywna osena sytuacji materialnej

W medialnych doniesieniach o sytuacji przedsiębiorców przeważają lamenty: nic się nie opłaca, większość ledwie wiąże koniec z końcem, firmy upadają, albo wkrótce upadną, zwalniają ludzi itd. Nikt nie zaprząta sobie głowy takimi „szczegółami”, jak to, że bilans otwieranych i zamykanych firm jest mocno dodatni: w pierwszym półroczu 2025 r. zamknięto prawie 100 tys. mikrofirm (prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), ale jednocześnie zarejestrowano prawie 150 tys. nowych. Czyli liczba firm stale rośnie.

W dodatku obserwujemy od kilku lat zjawisko przechodzenia części mikroprzedsiębiorców na etaty – to częsty powód zamknięcia działalności (oprócz przejścia na emeryturę kogoś, kto nie znalazł następcy). Jeśli rzucimy okiem na badania aktywności Polek i Polaków, to okaże się, że liczba pracujących (w tym samozatrudnionych) w Polsce wzrosła w tym roku o prawie 200 tys. - do 17,2 mln. Dekadę temu nie przekraczaliśmy 16 mln pracujących.

Najbardziej szokujące jest jednak zderzenie medialnych lamentów o biednych przedsiębiorcach z wynikami badań GUS na temat rzeczywistych dochodów gospodarstw przedsiębiorców oraz z subiektywną oceną sytuacji materialnej tychże gospodarstw domowych dokonaną przez samych ludzi biznesu.

Wiemy już, jak prezentuje się miesięczny dochód rozporządzalny i poziom wydatków w statystycznym polskim gospodarstwie. A jak to wygląda w gospodarstwie domowym przedsiębiorców?

Dochód na głowę w 2024 r. – 3 790 zł

Wydatki na głowę w 2024 r. – 2 151 zł (56,8 proc. dochodu)

Te dane pokazują, że gospodarstwa domowe przedsiębiorców mają dochód znacznie wyższy od średniej i wyraźnie więcej wydają - a mimo to zostaje im bardzo duża nadwyżka, rzędu 1 639 zł na głowę miesięcznie.

Komentuje GUS: „W tej grupie gospodarstw domowych – w stosunku do przeciętnej dla ogółu gospodarstw domowych w Polsce – zarówno dochód, jak i wydatki były wyższe, odpowiednio o 19,7 proc. i o 14,5 proc. (w 2023 r. odpowiednio o 23,7 proc. i o 13,8 proc.)”.

A może przedsiębiorcy są ślepi i nie dostrzegają, ze ich gospodarstwa mają się wyraźnie lepiej od innych? Też nie! GUS zapytał przedsiębiorców o ich subiektywną ocenę własnej sytuacji materialnej i:

76,2 proc. przedsiębiorców oceniło swoją sytuację materialną jako dobrą lub raczej dobrą

22,6 proc. jako przeciętną

1,2 proc. (!) jako złą lub raczej złą.

Odsetek zadowolonych ze swej sytuacji stale rośnie. Widocznie ten 1 proc. ma jednak najlepsze przełożenie na media, zwłaszcza niektóre.

Pracownicy: wzrost płac realnych i dochodów w gospodarstwie domowym

Ta – najliczniejsza w Polsce - grupa też jest w mediach przedstawiana jako wiecznie pokrzywdzona, a w dodatku zagrożona zwolnieniami. Słyszymy i czytamy o tym na okrągło, choć wszystkie dane temu przeczą. Bezrobocie rejestrowane wprawdzie w lipcu wzrosło, ale jego poziom jest DWA RAZY NIŻSZY niż dekadę temu, a w dodatku eksperci kojarzą ten wzrost z dwiema kwestiami: zmianą zasad rejestracji bezrobotnych oraz… szybkim wzrostem płac, które z punktu widzenia firm oznaczają coraz większe koszty.

W lipcu 2025 r. przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 7,6 proc., co dało realny wzrost siły nabywczej o 4,6 proc. w stosunku do rekordowego dotąd 2024 r. Oczywiście, znowu – statystyka uśrednia dane. Inna jest sytuacja pracowników w największych miastach, gdzie wskaźnik bezrobocia nie przekracza 2 proc., a inna w Polsce powiatowej, gdzie ten wskaźnik dochodzi czasem do 10 proc. Ale z BAEL wynika, że na terenie całej Polski utrzymuje się bardzo wysoki poziom zatrudnienia i realne bezrobocie nie przekracza 3 proc. Dlaczego ten wskaźnik różni się od wskaźnika bezrobocia rejestrowanego? Bo około połowy ludzi rejestrujących się w pośredniakach wcale nie szuka pracy, tylko potrzebuje ubezpieczenia zdrowotnego.

Z wykonanego przez GUS badania sytuacji materialnej gospodarstw domowych pracowników wynika, że:

Dochód na głowę w gospodarstwie pracowników w 2024 r. wyniósł 3 163 zł

Wydatki na głowę w gospodarstwie pracowników w 2024 r. wyniosły 1 860 zł (58,8 proc. dochodu)

Oznacza to, że dochód rok do roku po raz kolejny mocno wzrósł, a jednocześnie powiększyła się w nim nadwyżka nad wydatkami. Czy pracownicy to zauważyli? Oczywiście! GUS zapytał także pracowników o ich subiektywną ocenę własnej sytuacji materialnej i:

63,4 proc. pracowników oceniło swoją sytuację materialną jako dobrą lub raczej dobrą

34,3 proc. jako przeciętną

2,3 proc. (!) jako złą lub raczej złą.

Również tutaj odsetek zadowolonych ze swej sytuacji rośnie. Ale 2,3 proc. ma lepsze przełożenie na media, zwłaszcza niektóre.

Rolnicy: rekordowa nadwyżka dochodów nad wydatkami

Wedle miejskich i wiejskich legend, rolnicy mają w Polsce dużo ciężej niż przedsiębiorcy i pracownicy. Harują i są przez wszystkich notorycznie okradani z owoców i warzyw ciężkiej pracy. Tym bardziej szokujące muszą się wydawać wyniki wykonanych przez GUS badań sytuacji materialnej gospodarstw domowych rolników, które wykazały, że w 2024 r.:

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na głowę w gospodarstwach domowych rolników wyniósł 3 309 zł, a zatem był wyższy niż w gospodarstwach pracowników

Przeciętne wydatki na głowę w gospodarstwach domowych rolników wyniosły… 1 311 zł i stanowiły zaledwie 39,6 proc. dochodu, co pozwoliło wygospodarować rekordową nadwyżkę w wysokości prawie 2 tys. zł na głowę miesięcznie; koszty utrzymania na wsi są mniejsze, no i rolnik nie musi płacić PIT, a jego składka na NFZ jest symboliczna.

Czy rolnicy wiedzą, że ich położenie nie jest tak katastrofalne, jak by wynikało z wielu medialnych doniesień? Większość – tak. Kiedy GUS zapytał rolników o ich subiektywną ocenę własnej sytuacji materialnej, to:

51,6 proc. rolników oceniło swą sytuację materialna jako dobrą lub raczej dobrą

45,1 proc. jako przeciętną

3,3 proc. (!) jako złą lub raczej złą.

Także wśród rolników odsetek zadowolonych ze swej sytuacji rośnie. Ale my się najwięcej dowiadujemy o nieszczęściu 3,3 proc.

Emeryci i renciści: dwie całkiem różne grupy dochodowe

Emeryci – wiadomo: bieda, głód, oszczędzanie na wszystkim. Owszem, dotyczy to części podopiecznych ZUS, a zwłaszcza KRUS. I głównie kobiet, których emerytury są o połowę niższe od emerytur mężczyzn. Więc diabeł, jak zawsze, tkwi w szczegółach. Ale…

Wedle wykonanego przez GUS badania GUS badań sytuacji materialnej gospodarstw domowych polskich emerytek i emerytów:

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na głowę w emeryckich gospodarstwach domowych wyniósł 3 017 zł i był niewiele niższy od dochodu w gospodarstwach pracowników

wyniósł 3 017 zł i był niewiele niższy od dochodu w gospodarstwach pracowników Przeciętne wydatki na głowę w gospodarstwach domowych emerytów wyniosły 1 969 zł i stanowiły 65,3 proc. dochodu; to prawda, że wydatki gospodarstw emerytów są wyższe od wydatków pracowników z uwagi na konieczność zakupu leków, ale nie zmienia to faktu, że wzrost dochodów realnych pozwolił wygospodarować emeryckim gospodarstwom nadwyżkę nad wydatkami w wysokości ponad 1 tys. zł na głowę miesięcznie.

Efekt? W subiektywnej ocenie własnej sytuacji materialnej:

46,9 proc. emeryckich gospodarstw domowych określiło tę sytuację jako dobrą lub raczej dobrą

określiło tę sytuację jako dobrą lub raczej dobrą 46,8 proc. oceniło tę sytuację jako przeciętną

6,3 proc. oceniło swą sytuację jaką złą lub raczej złą.

W obiektywnie najgorszej sytuacji są gospodarstwa domowe rencistów – przede wszystkim z uwagi na mizerną wysokość świadczeń. Wedle GUS, w 2024 r.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na głowę w gospodarstwach domowych rencistów wyniósł 2 449 zł i był o jedną piątą niższy niż w gospodarstwach emerytów

Przeciętne wydatki na głowę w gospodarstwach domowych rencistów wyniosły 1 903 zł i stanowiły 77,7 proc. dochodu; wydatki gospodarstw rencistów w relacji do dochodów okazały się więc zdecydowanie najwyższe, ale mimo pozwoliły na wypracowanie 546 zł nadwyżki miesięcznie.

Czyli – w uproszczeniu – sytuacja przeciętnego gospodarstwa rencistów w Polsce 2024 r. jest o niebo lepsza od sytuacji statystycznego gospodarstwa pracowników, rolników, a nawet przedsiębiorców w Polsce 2004 r. (w pierwszym roku z UE). Czy renciści do czują? Mimo naturalnego odruchu porównywania się do znacznie większych możliwości innych, tak: w subiektywnej ocenie swej sytuacji materialnej:

24,6 proc. rencistów uznało ją za dobrą lub raczej dobrą

58,2 proc. za przeciętną

17,2 proc. za złą lub raczej złą.

Niewątpliwie jest w tej poszkodowanej przez los grupie wiele do poprawienia – owszem, wzrost dochodów następuje tu równie szybko, jak w innych grupach, ale wciąż niewystarczająco, by zapewnić godne życie.

Dochody Polaków coraz równiejsze, ale…

Jak czytamy w raporcie GUS, zróżnicowanie dochodów na osobę w gospodarstwach domowych, mierzone współczynnikiem Giniego, po okresie spadku w latach 2014-2017 i chwilowej stabilizacji, wzrastało w latach 2020 i 2021, w latach 2022-2023 utrzymywało się na poziomie 0,314. W 2024 r. zmalało do poziomu 0,300. Dynamika współczynnika Giniego zarówno dla miast, jak i dla wsi była podobna do notowanej średnio w kraju. W przypadku wsi, współczynnik Giniego spadł w 2024 r. do poziomu 0,292, co po raz pierwszy stanowiło wartość niższą od wartości współczynnika Giniego dla miast, która wyniosła 0,296.

Taki poziom Giniego wskazuje, że jesteśmy społeczeństwem o relatywnie wyrównanych, czyli mało rozwarstwionych dochodach. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu dochodów realnych osób i gospodarstw najuboższych. W 2023 r. prawie 30 proc. gospodarstw w Polsce miało dochód poniżej 2 tys. zł na osobę, a w 2024 r. ten odsetek spadł poniżej 19 proc. proc.

Dochód w przedziale od 2000 do 4000 zł na osobę miało 52,6 proc. gospodarstw (51,3 proc. w 2023 r.)

Dochód w przedziale od 4000 do 6000 zł na osobę miało 19,9 proc. gospodarstw (13,9 proc. w 2023 r.)

Dochód 6000 zł lub więcej na osobę miało 8,6 proc. gospodarstw (5,5 proc. w 2023 r.).

Wygląda to nieźle, ale jeśli podzielimy wszystkie gospodarstwa na pięć tak samo liczebnych grup dochodowych, to:

pierwsza, najuboższa, ma przeciętny dochód na głowę rzędu 1 151 zł przy wydatkach… 1 302 zł (czyli wydatki przewyższają dochód)

trzecia, środkowa, ma przeciętny dochód na głowę w wysokości 2 838 zł przy wydatkach 1 659 zł

piąta, najbogatsza, ma przeciętny dochód na głowę w wysokości 6 071 zł przy wydatkach 3 012 zł.

Można to opisać na dwa sposoby, jak w starym kabarecie, kiedy jedno koło się zepsuło, a propaganda głosiła, że trzy są dobre. Tutaj w czterech z pięciu grup – obejmujących w sumie 80 proc. Polek i Polaków – występuje spora nadwyżka dochodów nad wydatkami (w grupie drugiej –36,4 proc., w piątej – ponad 50 proc.!). Ale wygląda na to, że jedna piąta z nas faktycznie nie wiąże końca z końcem, bo wydatki stanowią 113 proc. jej dochodów.

I nad tym NAPRAWDĘ warto się pochylić, zamiast lamentować nad rzekomo złym losem przedsiębiorców, pracowników, rolników i emerytów in gremio.