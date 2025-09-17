Respondentom zadano pytanie, na którą partię polityczną oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę.

Wyniki głównych partii

WP zauważa, że wyniki badania stanowią dużą zmianę w porównaniu z wcześniejszym sondażem z początku września - dzięki wzrostowi poparcia o 5,2 pkt proc. Koalicja Obywatelska zajęła pierwsze miejsce w sondażu, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, którego poparcie wzrosło o 1,7 pkt. proc.

Na trzecim miejscu utrzymała się Konfederacja z poparciem 13,8 proc. respondentów (wzrost o 0,6 pkt. proc.).

Ostatnim ugrupowaniem - poza KO, PiS i Konfederacją - które weszłoby do Sejmu, byłaby Lewica (6,8 proc. głosów; spadek poparcia o 0,6 pkt proc.).

Poza Sejmem

Poza Sejmem znalazłyby się: Konfederacja Korony Polskiej (4,5 proc. poparcia, wzrost o 1,4 pkt proc.), PSL (3,8 proc. poparcia, spadek o 0,1 pkt proc.), Razem (1,2 proc. głosów, spadek o 2 pkt proc.) oraz Polska 2050 (1 proc. poparcia, spadek o 2,4 pkt proc.).

Odpowiedź „nie wiem/ trudno powiedzieć" wybrało 5,9 proc. badanych (spadek o 3,8 pkt proc.).

Symulacja podziału mandatów w Sejmie

W oparciu o kalkulacje prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wirtualna Polska wyliczyła, że - zakładając takie rozłożenie poparcia - podział mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: Koalicja Obywatelska - 189 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość - 178 mandatów, Konfederacja - 69 mandatów, Lewica - 24 mandaty.

„W takim układzie PiS wraz z Konfederacją dysponowałoby w sumie 247 mandatami, a KO razem z Lewicą miałaby 213 miejsc. W porównaniu z sondażem z początku września KO z Lewicą uzyskałyby więcej mandatów (wówczas były to 194 mandaty), jednak wciąż byłoby to za mało, aby osiągnąć sejmową większość” - wskazało WP.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 13-15 września 2025 roku na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.