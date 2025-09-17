Rekordowe zaufanie Polaków do Wojska Polskiego

Sondaż pokazał, że zaufanie do Wojska Polskiego osiągnęło najwyższy poziom w niemal 10-letniej historii pomiarów IBRiS, notując we wrześniu 2025 r. 93,9 proc. pozytywnych wskazań. Stały wzrost obserwowany jest od 2016 r., kiedy to zaufanie wynosiło 69 proc. W ciągu ostatniego roku odnotowany został skok o 2,2 punktu procentowego.

Według IBRiS niemal 38 proc. badanych deklaruje, że „zdecydowanie ufa” armii, co świadczy o rosnącym silnym poparciu społecznym. Odsetek osób deklarujących nieufność (łącznie „raczej nie ufam” i „zdecydowanie nie ufam”) pozostaje na symbolicznym poziomie 2,6 proc.

Zaufanie do NATO

Z badania wynika, że również NATO umacnia swoją pozycję w oczach Polaków, ciesząc się zaufaniem na poziomie 75,7 proc. Jest to wzrost o 1,7 p.p. od października 2024 r. Pomimo wahań w przeszłości – od 60,7 proc. w 2016 roku do 81,9 proc. w 2022 roku - NATO utrzymuje wysoki poziom poparcia, będąc postrzegane jako kluczowy element bezpieczeństwa narodowego.

„Prezentowane wyniki to doskonała ilustracja, jak bieżąca sytuacja geopolityczna redefiniuje hierarchię zaufania w Polsce. W obliczu zagrożenia militarnego za wschodnią granicą społeczeństwo naturalnie zwraca się w stronę instytucji, które są postrzegane jako fundamentalne dla obronności. Wojsko i NATO biją rekordy, ponieważ w oczach Polaków stanowią oparcie i gwarancję bezpieczeństwa” – ocenił dyrektor ds. komunikacji IBRiS Kamil Smogorzewski.

Badanie pokazało, że w przeciwieństwie do rosnącego zaufania do instytucji obronnych Unia Europejska odnotowuje jego spadek. Poziom zaufania do UE spadł o 4,4 p.p. w ciągu ostatniego roku, z 54,7 proc. w październiku 2024 r. do 50,3 proc. we wrześniu 2025 r.

Analiza szczegółowych danych wskazuje na duży wzrost nieufności. Łączny odsetek Polaków nieufających Unii wzrósł o 11,1 p.p., osiągając we wrześniu 2025 r. 43,8 proc. To najwyższy poziom nieufności odnotowany w ostatnich latach. W szczególności odsetek osób, które „raczej nie ufają”, wzrósł z 14,3 proc. do 23,4 proc.

Wpływ sytuacji geopolitycznej na postrzeganie instytucji obronnych

„Spadek zaufania do Unii Europejskiej może świadczyć o tym, że jej rola – postrzegana jako bardziej ekonomiczna i polityczna – traci na znaczeniu w obliczu pilniejszych wyzwań. Rośnie polaryzacja i brak zaufania, co pokazuje, że Polacy krytyczniej oceniają tę instytucję w kontekście aktualnych potrzeb” – dodał Smogorzewski.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-13 września 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1067 dorosłych Polaków, metodą CATI.