Oceny działań rządu Tuska

W comiesięcznym badaniu OGB poprosiło ankietowanych o ocenę działań rządu. „Źle” oceniła je ponad połowa respondentów – 50,6 proc, „dobrze” – 28,2 proc.

Analiza zmian

Jak jednak zauważyła OGB, rząd zyskuje w porównaniu do sierpniowego badania - o 5 pkt proc. spadła bowiem liczba negatywnych ocen prac rządu Donalda Tuska, za to pozytywnych ocen we wrześniu było o 4,7 pkt proc. więcej.

Badanie przeprowadzone zostało metodą CATI na próbie 1000 osób w dniach 2-9 września 2025 r.