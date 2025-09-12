Tusk: Atak dronów na Polskę nie był pomyłką

Trump pytany był w czwartek o incydent naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z wtorku na środę. Amerykański przywódca ocenił wówczas, że zdarzenie mogło być wynikiem błędu.

- Również chcielibyśmy, żeby atak dronów na Polskę był pomyłką. Ale nią nie był. I my to wiemy - napisał na platformie X szef rządu.

Do słów Trumpa odniósł się także wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. „Nie, to nie była pomyłka” - tak skomentował Sikorski słowa prezydenta USA na platformie X.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreśliło, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.