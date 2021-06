Anglia

Reprezentacja Anglii w swoim pierwszym spotkaniu na Euro 2020 pewnie pokonała Chorwację. Wynik 1:0 nie jest najwyższy, jednak w pełni oddaje przebieg rywalizacji, ponieważ Hrvatska nie miała w tym meczu zbyt wiele do powiedzenia. Anglicy w pełni zasłużyli na czyste konto, a przecież mierzyli się z aktualnym wicemistrzem świata.

Gareth Southgate przed meczem mocno zamieszał w składzie, co wywołało konsternację wśród fanów. Mimo wszystko trener po raz kolejny obronił się wynikiem, a dopóki będzie osiągał korzystne rezultaty, to bez wątpienia nikt nie będzie zarzucał mu wysłania Sancho, czy też Chilwella na trybuny.

Anglicy są jednym z głównych faworytów do wygrania tej imprezy, dlatego też nic dziwnego, że zdaniem analityków firmy Superbet Zakłady Bukmacherskie powinni poradzić sobie ze Szkocją. Mimo wszystko na pewno nie będzie to łatwa rywalizacja, gdyż u przeciwnika znajduje się wielu zawodników ogranych na poziomie Premier League.

Anglicy mają obecnie złote pokolenie, jednak z taką sytuacją mierzyli się już kilkanaście lat temu, a mimo to, niczego nie wygrali. Czy tym razem będzie inaczej i w końcu uda się wygrać ważne, międzynarodowe trofeum?

Anglia wygrała w dwóch ostatnich starciach z tym przeciwnikiem na swoim boisku, jednak warto odnotować, że na podstawie statystyk, jeśli Szkoci wygrywali z Synami Albionu, to zawsze robili to na wyjeździe. W przypadku wygranej w tym spotkaniu Anglicy zapewnią sobie awans do kolejnej rundy, co powinno być dla nich sporą motywacją, ponieważ w takim przypadku przeciwko Czechom będą mogli puścić w bój rezerwowych i dać odpocząć kluczowym piłkarzom.

Anglia statystyki:

Anglicy grali pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Europy z Chorwacją 1:0 po bramce Sterlinga.

Reprezentacja Anglii wygrała trzy kolejne mecze w stosunku 1:0.

Anglicy mają na swoim koncie siedem kolejnych wygranych.

Anglia w 2021 roku straciła gola tylko w starciu z Polską.

6 z 7 ostatnich meczów tego zespołu to czyste konta.

Anglia wygrała 7 kolejnych meczów domowych.

Synowie Albionu zwyciężyli w dwóch ostatnich meczach domowych ze Szkocją.

Ostatnią porażkę w meczu domowym Anglicy zanotowali z Danią w 2020 roku.

Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi drużynami zakończyło się wynikiem 2:2.

Anglia jest niepokonana w czterech ostatnich meczach przeciwko Szkocji.

Szkocja

Reprezentacja Szkocji po raz pierwszy od wielu lat wróciła na wielki turniej. Początek nie był jednak udany dla tego zespołu, ponieważ mając atut własnego boiska, a także na papierze lepszych zawodników – przegrali z Czechami po dwóch bramkach Patricka Schicka. Szczególnie druga była zjawiskowa, ponieważ snajper Leverkusen uderzył z połowy boiska.

Steve Clarke z pewnością musi pomyśleć nad planem awaryjnym, ponieważ jego drużyna zagra z nożem na gardle. Porażka w tym spotkaniu może oznaczać eliminację Szkotów z dalszych faz turnieju. Najwięcej jakości ta drużyna ma w środku pola, a także na lewej stronie. Prawdopodobnie na Wembley po raz kolejny zabraknie Tierneya, co będzie sporym osłabieniem. Możliwy jest jednak debiut na wielkiej imprezie dla Gilmoura, czyli zawodnika Chelsea FC, który bardzo dobrze spisywał się w końcówce sezonu.

Szkocja nie ma najlepszych liczb, jeśli weźmiemy pod uwagę ich ostatnie starcia z Anglią. W XXI wieku ani razu nie pokonała tego przeciwnika, a ostatni triumf świętowała w 1999 roku. Łącznie w historii oba zespoły spotkały się czterokrotnie na angielskiej ziemi, z czego Szkoci dwukrotnie wyszli obronną ręką.

Szkocja przed spotkaniem z Czechami była w całkiem niezłej formie, co było widać na podstawie statystyk. W końcu mowa o drużynie, która przegrała zaledwie jeden z poprzednich sześciu meczów. Bolesna weryfikacja sprawiła, że w piątek muszą zagrać przynajmniej o remis, aby podtrzymać swoje szanse na pozostanie w tym turnieju. Zadanie nie będzie jednak łatwe, ponieważ zmierzą się z jednym z kandydatów do wygrania tej imprezy.

Szkocja statystyki:

Reprezentacja Szkocji w pierwszym meczu na Euro 2020 przegrała z Czechami.

Szkoci stracili przynajmniej dwa gole w czterech kolejnych meczach z reprezentacją Anglii.

Szkocja nie wygrała żadnego z czterech ostatnich meczów przeciwko Anglii.

Reprezentacja Szkocji po raz ostatni pokonała tego przeciwnika w 1999 roku.

Szkoci wygrali 2 z 4 ostatnich meczów wyjazdowych z Anglią.

Szkocja przegrała tylko jeden z sześciu ostatnich meczów.

W 3 z 4 poprzednich spotkań tego zespołu nie było wyniku BTTS.

W historii pojedynków pomiędzy tymi zespołami tylko dwa razy starcie zakończyło się remisem.

Zakłady bukmacherskie

Czego spodziewają się zakłady bukmacherskie w tym spotkaniu? Przede wszystkim wygranej Anglików, na których jest mocno zaniżony kurs, względem tego co było, chociażby przed meczem z Chorwacją. Synowie Albionu zaprezentowali się z bardzo dobrej strony w pierwszym spotkaniu, dlatego też nic dziwnego, że bukmacherzy wzięli to pod uwagę. Anglia dodatkowo będzie miała w tym meczu atut swojego boiska, a na Wembley niezwykła przegrywać. Ostatnią wpadkę na swoim terenie zaliczyli przeciwko reprezentacji Danii.

Ważnym odnotowania detalem może być postawa sędziego. Szkocja nie ma tyle jakości piłkarskiej, jednak z pewnością postawi na ostrą grę w środku pola, aby rzucić rękawice silniejszemu przeciwnikowi. Szkoci są znani ze swojej waleczności, a biorąc pod uwagę fakt, że zagrają w tym meczu o wszystko – muszą zagrać odważniej, a także ostrzej, żeby przeciwnik nie miał łatwego zadania.

Szkocja w ostatnim czasie nie notowała zbyt wielu wyników BTTS, więc są w tym podobni do Anglików. W tym starciu można się również zakładać, że oba zespoły nie strzelą w tym meczu gola, co daje interesujący kurs w ofercie zakładów bukmacherskich.

