Według prognoz na wielu obszarach kraju należy spodziewać się około 40-stopniowych upałów. Gorąco będzie także na nieco chłodniejszej zwykle północy, ale ta część będzie dalej pod wpływem niestabilnych prądów znad Atlantyku, które mogą przynieść gwałtowne burze i gradobicia.

Afrykański antycyklon, czyli rodzaj cyrkulacji powietrznej, będzie dawać się we znaki począwszy od piątku, a następnie, jak ostrzegają synoptycy, dosłownie „rozpali” wszystkie regiony Włoch, zwłaszcza te znajdujące się na południu. W weekend temperatury na Sardynii wahać się będą od 40 do 45 st. C.

Nieco chłodniej będzie w Toskanii i w stołecznym regionie Lacjum, gdzie temperatury sięgną 36-37 st. C.

"Cerber będzie potężny" - podkreślają meteorolodzy. Jak wyjaśniają, będzie on silniejszy od poprzedniego takiego zjawiska z początku lata, które nazwano Scypion. Meteorolodzy zaznaczają, że nazwa Cerber jest w tym przypadku wyjątkowo adekwatna.

"To potwór z trzema głowami opisany przez Dantego w +Boskiej komedii+. Antycyklon ten rozprowadzi afrykański żar do trzech różnych stref Włoch, symbolizując trzy głowy Cerbera" - dodają eksperci. (PAP)

Z Rzymu Sylwia Wysocka