Zachowaj spokój: Usiłuj zachować spokój, aby podejmować przemyślane decyzje.Zgłoś pożar: Natychmiast wezwij straż pożarną, dzwoniąc na numer alarmowy 112 (w Polsce).Ewakuacja: Jeżeli to możliwe, natychmiast się ewakuuj, unikając pomieszczeń z ogniem i dymem.Użyj gaśnicy: Jeżeli ogień jest jeszcze mały, spróbuj go ugasić przy użyciu gaśnicy lub innych dostępnych środków.Zamykaj drzwi: Zamykaj za sobą drzwi, aby opóźnić rozprzestrzenianie się ognia.Unikaj wdychania dymu: Staraj się nie wdychać dymu - zasłoń usta i nos materiałem, jeżeli to możliwe, i staraj się poruszać przy podłodze, gdzie dymu jest mniej.Użyj schodów: W przypadku pożaru w wielopiętrowym budynku, unikaj korzystania z wind i zawsze wybieraj schody.Znajdź bezpieczne miejsce: Jeżeli nie możesz opuścić budynku, znajdź bezpieczne miejsce z dala od ognia i dymu, a następnie dzwoń po pomoc i daj znać, gdzie jesteś.Nie powracaj: Po opuszczeniu budynku, nie wracaj do środka z żadnego powodu.Oczekuj pomocy: Czekaj na pomoc z dala od budynku i przekazuj strażakom wszelkie ważne informacje.

Reklama

Pamiętaj, że najważniejsze jest twoje bezpieczeństwo. Ważne jest, aby zawsze postępować zgodnie z instrukcjami służb ratowniczych.