Stan wyjątkowy, który obowiązuje na zachodnim wybrzeżu Kanady od 18 sierpnia, przedłużony został o dwa tygodnie i choć na południu Kolumbii Brytyjskiej deszcze pomogły opanować częściowo sytuację, to jednak na północnym wschodzie deszcz nie pada.

Reklama

Nadal 4200 osób pozostaje poza swoimi domami, a 65 tysięcy musi być przygotowanych do ewakuacji

Meteorolodzy wydali ostrzeżenie dla północno wschodnich części prowincji. Od czwartku aż do soboty spodziewane są tam wiatry, w porywach do 60 km na godzinę – podano w komunikacie na stronie internetowej Environment Canada (resortu środowiska).

Reklama

W Kolumbii Brytyjskiej nadal 4200 osób pozostaje poza swoimi domami, a 65 tysięcy musi być przygotowanych do ewakuacji w każdej chwili – przekazała na platformie X (dawnym Twitterze) Bowinn Ma. Trwa 421 pożarów, co oznacza, że ich liczba wzrosła w ciągu tygodnia o około 50. Utrzymane są ograniczenia w używaniu wody, dotyczy to m.in. zakazu podlewania trawników.

Z kolei na Terytoriach Północno-Zachodnich silny wiatr utrudnia powrót urzędników i innych pracowników do ewakuowanej stolicy Terytoriów, Yellowknife. W czwartek wstrzymano powroty, z wyjątkiem członków personelu szpitala, którzy do Yellowknife mają polecieć samolotem.

Przegłosowano zmiany w budżecie, pozwalające finansować walkę z pożarami

W czasie czwartkowej konferencji prasowej minister finansów Terytoriów Caroline Wawzonek przekazała, że rozpoczęły się wypłaty pomocy finansowej dla ewakuowanych. Obecnie 70 proc. z ok. 45 tys. mieszkańców Terytoriów pozostaje poza domami, ewakuowali się głównie do Alberty.

W poniedziałek na specjalnej sesji parlamentu Terytoriów przegłosowano zmiany w budżecie, pozwalające rządowi wydać dodatkowo 75 mln CAD na walkę z pożarami, co oznacza, że tegoroczne koszty gaszenia pożarów lasów wzrosły do 100 mln CAD. Tegoroczne pożary lasów na Terytoriach zniszczyły już ponad 3 mln ha, pięć razy więcej niż w 2022 r.

Z powodu trwających pożarów lasów parlament Terytoriów przegłosował też przesunięcie o sześć tygodni wyborów, które miały odbyć się na początku października. Termin uznano za nierealny w obecnych warunkach.

Z Toronto Anna Lach