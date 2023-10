W poniedziałek obrona cywilna Hiszpanii potwierdziła śmierć kierowcy samochodu osobowego przewróconego wskutek osunięcia się ziemi przy drodze w gminie Trigueros na południowym zachodzie kraju.

Zginęła jedna osoba

Do tragicznego zdarzenia doszło późnym wieczorem w niedzielę przy jednej z dróg prowadzących do miasta Huelva. Aby dostać się do ciała kierowcy auta częściowo przysypanego ziemią konieczna była kilkugodzinna interwencja straży pożarnej.

W sumie hiszpańska obrona cywilna podjęła w niedzielę blisko 2 tys. interwencji w związku z przejściem sztormu Bernard. W jego efekcie ranne zostały dwie osoby: mieszkaniec gminy Moguer, na który spadł połamany konar drzewa, a także kobieta z Jaen ugodzona w nogę elementem drewnianego ogrodzenia.

Z powodu zalegających na trasach kolejowych połamanych drzew oraz podtopień wstrzymany został ruch pociągów w rejonie miast Huelva i Sewilla.

Nieprzejezdnych jest również kilkadziesiąt dróg, zarówno w Hiszpanii, jak i Portugalii, gdzie huraganowe wiatry oraz intensywne opady doprowadziły do licznych osunięć ziemi, podtopień oraz połamania drzew. Jedną z najbardziej doświadczonych przez żywioł gmin jest Faro na południu Portugalii.

Z Lizbony Marcin Zatyka