Święto Zmarłych to czas tłoku na drogach dojazdowych do nekropolii, kradzieży, wandalizmu, czy ryzyka zagubienia się podczas wizyt cmentarnych. Jak co roku, strażnicy i policjanci będą patrolować cmentarze i okolice.

Odwiedzający groby są łatwym łupem dla kieszonkowców

Tłok na cmentarzach sprawia, że odwiedzający groby są łatwym łupem dla kieszonkowców. Ofiarami przestępców najczęściej padają na cmentarzach osoby starsze. Z kolei w pozostawianych na parkingach samochodach złodzieje potrafią wybić szyby, by ukraść wartościowe przedmioty pozostawione na widoku. "Aby przeciwdziałać przestępczym i chuligańskim zdarzeniom strażnicy miejscy organizują działania prewencyjne pod kryptonimem 'Hiena'. Do kontroli stołecznych cmentarzy i ich okolic zostanie skierowanych kilkuset funkcjonariuszy" - przekazał stołeczny ratusz.

Działania będą prowadzone także w nocy. W tym celu patrole będą wyposażone w noktowizory, które ułatwiają obserwację w ciemności. Ratusz zaznaczył, że przydatność sprzętu potwierdzają doświadczenia funkcjonariuszy z poprzednich lat.

"Do stolicy własnymi samochodami przyjedzie w okresie Wszystkich Świętych wiele osób, które na co dzień nie poruszają się po Warszawie. Dla wspólnego bezpieczeństwa, warto pamiętać, że w wielu miejscach zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. W okolicach cmentarzy i drogach dojazdowych można spodziewać się utrudnień" - przekazał ratusz.

Strażnicy miejscy biorący udział w działaniach "Znicz" będą monitorowali ruch pojazdów oraz informowali kierowców o możliwych objazdach i trasach dojazdowych do wyznaczonych parkingów. Kierowcy, którzy nie będą stosowali się do znaków drogowych, obowiązujących ograniczeń i poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, muszą się liczyć z sankcjami. Szczególną uwagę strażnicy zwrócą na użytkowników pojazdów, których zachowanie na drogach będzie zagrażało pieszym. Strażnicy będą działali wspólnie z policjantami.

Jak co roku strażnicy miejscy będą też kontrolować legalność handlu w okolicach cmentarzy. Chodzi przede wszystkim o prowadzenie działalności bez odpowiednich zezwoleń i zgód właścicieli terenu. Działania te mają za zadanie eliminację handlu skradzionymi na cmentarzach kwiatami, wieńcami i elementami dekoracji nagrobków. Kradzione są dekoracje grobów, a niekiedy także ich całe elementy.

Tegoroczne działania prewencyjne potrwają do 5 listopada.

autorka: Marta Stańczyk