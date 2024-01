Suplementy diety to nie jest dobry prezent

Reklama

GIS w związku ze zbliżającym się dniem babci i dziadka zaapelował, by w ramach prezentów nie kupować suplementów diety. Podkreślił, że "suplementacja powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb i skonsultowana ze specjalistą".

Jednocześnie GIS zaznaczył, że liczba sprzedawanych suplementów diety stale rośnie. Jednak nie każdy wie, że tego typu produkty nie mają właściwości leczniczych. "Suplement diety nie leczy i nie zapobiega chorobom, natomiast służy uzupełnieniu diety w składniki odżywcze – w przypadku ich niedoboru" - podkreślił.

Reklama

Sposoby rozróżniania leków od suplementów diety

GIS wskazał na sposoby rozróżniania leków bez recepty od suplementów diety. Na opakowaniu leku bez recepty znajdziemy m.in. numer pozwolenia na dopuszczenie go do obrotu. Z kolei na opakowaniu suplementu diety musi być wyraźnie napisane, że jest to suplement diety. Nie znajdziemy tam również wspomnianego numeru.

"Producent suplementu diety musi podać nazwę kategorii substancji odżywczych, substancji charakteryzujących produkt lub wskazać charakter tych substancji. Konieczne jest przekazanie informacji o zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia i ostrzeżenia o jej nieprzekraczaniu w ciągu dnia. Wymagane jest też zamieszczenie stwierdzenia, że suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamienniki zróżnicowanej diety i powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Producent nie może również sugerować, że suplement diety zapobiega chorobom lub je leczy" - wymieniono.

Ostrożnie (szczególnie przy sprzedaży internetowej)

GIS zaapelował o szczególną ostrożność wobec produktów dostępnych w sprzedaży internetowej, reklamowanych jako panaceum na choroby, złe samopoczucie czy produkt pozwalający szybko schudnąć.

Jednocześnie wyjaśniono, że ze względu na słabo zbilansowaną dietę możliwe są niedobory witamin lub składników mineralnych, czy innych składników odżywczych. Wtedy też suplement diety może pomóc je uzupełnić. Jednak, jak tłumaczył GIS, nie są to jednak produkty uniwersalne i ich stosowanie należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Ocenią oni, czy taki preparat jest właściwy dla danej osoby, biorąc pod uwagę, m.in. stan jej zdrowia, a także przyjmowane leki.

Należy jednak pamiętać, że podstawą zdrowego stylu życia oprócz aktywności fizycznej jest urozmaicona, prawidłowo zbilansowana dieta. To właśnie dieta powinna być głównym źródłem witamin i składników mineralnych i innych składników odżywczych. Suplementy diety mogą jedynie ją uzupełniać, i to tylko w pewnych określonych przypadkach.