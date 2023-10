W Badenii-Wirtembergii (według danych na koniec 2022 r.) około 3 300 osób miało co najmniej 100 lat – poinformował urząd statystyczny tego niemieckiego kraju związkowego, publikując dane dot. ubiegłego roku.

W regionie przybyło też osób, które mają co najmniej 85 lat (jest ich 5 razy więcej niż w 1980 r. – ponad 350 000). Jak w poprzednim przypadku w tej grupie jest również więcej kobiet.

4,2 proc. mieszkańców Badenii-Wirtembergii to osoby w wieku 85 lat lub starsze (populacja BW to ok. 11,1 mln). Najmniej osób z tej grupy mieszka w okręgu Tybinga (2,6 proc.). Najwięcej w Untermarchtal (12,2 proc.) – „głównie za sprawą znajdującego się tam klasztoru” – dodaje urząd.

Gdzie mieszka najstarsza obywatelka Niemiec?

Kobietom udaje się częściej osiągnąć długowieczność. W Badenii-Wirtembergii mieszka też 113-letnia Charlotte Kretschmann– prawdopodobnie najstarsza obywatelka Niemiec. Jak podaje „Blid", stan zdrowia seniorki został określony przez lekarza jako „doskonały". „W dzieciństwie należałam do klubu gimnastycznego, zawsze byłam szczupła i wysportowana" – wspominała w rozmowie z niemieckimi mediami kobieta. Obecnie mieszka w centrum seniora w Kirchheim. "Wyrabiamy ceramikę, śpiewamy albo siedzimy nad jeziorem" – mówiła Kretschmann, opowiadając o zajęciach w placówce.

W opinii urzędu na długowieczność w tym kraju związkowym na południu Niemiec wpływają: struktura wiekowa mieszkańców oraz stale wydłużająca się średnia długość życia. Ile lat mają szansę żyć nowonarodzone dzieci w Badenii-Wirtembergii? Według prognoz przypadku chłopców to średnio 80, natomiast dziewczynki ok. 84.