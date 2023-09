W debacie publicznej w Polsce cyklicznie powraca temat wartości Zachodu, kultury Zachodu, cywilizacji Zachodu itp. Za każdym razem wypływa wówczas XIX-wieczna koncepcja Ernsta Renana, zgodnie z którą fundamentami euroatlantyckiego kręgu kulturowego są: filozofia grecka, religia chrześcijańska oraz prawo rzymskie. Przez prawo rzymskie rozumiał zaś Renan materiał zebrany w justyniańskiej kompilacji znanej pod nazwą Corpus Iuris Civilis. To bardzo ciekawe, jako że historia powstania zbioru, a także osobista postawa monarchy, który użyczył mu swego imienia, wywołują poważne wątpliwości co do tego, że mamy do czynienia z „wartościami Zachodu”.

