Czujnik czadu. W jakich pomieszczeniach zamontować urządzenie?

Reklama

Tylko do 22 stycznia 2024 r. strażacy byli już wzywani 383 razy w związku z emisją tlenku węgla. „Niestety 7 osób straciło życie, a 228 osób uległo podtruciu” – informuje Państwowa Straż Pożarna.

Tlenek węgla (czad) to „bardzo trujący gaz”, którego nawet nie poczujesz – ostrzegają strażacy. PSP przedstawia przykładowe rozmieszczenie czujki tlenku węgla w domu. Instalując urządzenie musimy pamiętać, by nie umieszczać go w miejscu, gdzie może zostać „zablokowane” (na przykład zasłonięte przez meble lub inne przedmioty).

Reklama

/> />

Posiadając wspomniane urządzenie powinniśmy pamiętać, że czujka wymaga utrzymania odpowiedniego stanu technicznego (np. wymiany baterii, przeprowadzania testów).

Co poza czujnikiem czadu? Poza zamontowaniem czujnika tlenku węgla, warto pamiętać o okresowym przeglądzie kominowym. Z kolei na co dzień powinniśmy regularnie wietrzyć pomieszczenia, a także nie zasłaniać kratek wentylacyjnych.

Zatrucie tlenkiem węgla – jakie są objawy?

Objawy zatrucia tlenkiem węgla mogą przypominać symptomy innych chorób, a to sprawia, że czasami są bagatelizowane. Co może sugerować, że potrzebujemy pomocy medycznej? Warto zwrócić uwagę na:

ból głowy;

zawroty głowy;

osłabienie i zmęczenie;

duszności podczas lekkiego wysiłku;

nudności i wymioty;

zasłabnięcie;

senność;

przyśpieszona czynność serca;

rozmazany obraz;

ból w klatce piersiowej.

Gdy podejrzewasz, że w pomieszczeniu obecny jest tlenek węgla, „natychmiast przewietrz mieszkanie, ewakuuj współmieszkańców, wyjdź na zewnątrz, wezwij straż pożarną i zasięgnij porady lekarskiej” – przypomina PSP w komunikatach, ostrzegając przed zatruciem.