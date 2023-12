W sytuacji gdy w sali maturalnej będzie nie więcej niż 15 uczniów, do nadzorowania egzaminu powinny być wyznaczone co najmniej dwie osoby. Obecnie taka liczba pilnujących nauczycieli jest wymagana przy grupie do pięciu uczniów.

Takie m.in. rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2534), który trafił właśnie do konsultacji społecznych. W dalszej części tego przepisu nie ma zmian. Utrzymano więc zasadę, że jeśli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.