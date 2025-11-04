Jak już zostało wspomniane we wstępie zgodnie z projektem nauczyciele mają otrzymywać wynagrodzenie za tzw. godziny ponadwymiarowe również wówczas, gdy zajęcia nie odbyły się nie z ich winy.

Reklama

– To najważniejsza zmiana, na którą czekają nauczyciele – podkreśliła przewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji i Nauki Krystyna Szumilas. Jak zaznaczyła, nauczyciel otrzyma zapłatę „za gotowość”, a nie tylko wtedy, gdy faktycznie prowadzi zastępstwo czy inne zajęcia.

Szumilas dodała, że tempo prac nad projektem zależy teraz od decyzji marszałka Sejmu. – Jeżeli marszałek szybko nada numer druku, komisja podejmie prace w pierwszym możliwym terminie. Myślę, że wszystkie kluby zgodzą się na przyspieszenie prac – powiedziała.

Tło zmian: kontrowersje wokół dużej nowelizacji Karty nauczyciela

Dyskusja o godzinach ponadwymiarowych nasiliła się po wejściu w życie tzw. dużej nowelizacji Karty nauczyciela, obowiązującej od początku roku szkolnego 2025/2026. Zmiany doprecyzowały zasady naliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne, wskazując przypadki, w których nauczyciel zachowuje lub traci prawo do zapłaty za niezrealizowane godziny.

Związki zawodowe alarmowały, że w efekcie nauczyciele, którzy byli gotowi do pracy, ale nie prowadzili lekcji z powodu np. wycieczki klasy, nie otrzymywali wynagrodzenia. ZNP informowało, że w części szkół nauczyciele w ramach solidarności zawodowej wstrzymywali organizację wyjść klasowych.

Stanowisko resortu edukacji

Ministerstwo Edukacji w połowie października przypomniało, że zasadą jest wynagrodzenie za wykonaną pracę, czyli za zajęcia faktycznie zrealizowane. Wskazało jednocześnie dwa wyjątki:

gdy nauczyciel na polecenie dyrektora realizuje inne obowiązki , np. opiekuje się uczniami podczas wycieczki czy zawodów,

, np. opiekuje się uczniami podczas wycieczki czy zawodów, gdy zajęcia indywidualne nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela, np. z powodu choroby ucznia.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (komunikat z dnia 16 października 2025 r.): Zmienione przepisy ustawy – Karta Nauczyciela dotyczące pracy nauczycieli w godzinach ponadwymiarowych obowiązują od 1 września 2025 r.

Nowelizacja wprowadziła jednolite regulacje dotyczące prawa nauczycieli do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe zarówno w szkołach samorządowych, jak i rządowych. Dotychczas brak takich przepisów prowadził do różnych praktyk wynikających z rozbieżnych interpretacji Kodeksu pracy oraz orzecznictwa.

W dalszej części komunikatu resort przywołał orzecznictwo sądowe: Wprowadzone rozwiązania są korzystne dla nauczycieli, ponieważ doprecyzowują przepisy w sposób bardziej sprawiedliwy niż wcześniejsza praktyka wynikająca z orzecznictwa sądowego. Sąd Najwyższy (wyrok SN z dnia 2 lutego 2010 r., II PK 186/09) uznał, że nauczyciel, który nie wykonywał pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, nie powinien otrzymać dodatkowego wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w żadnej sytuacji.

Nowelizacja odchodzi od tego restrykcyjnego podejścia i wprowadza przepisy, które uznają gotowość nauczyciela do pracy za wystarczającą podstawę do zachowania prawa do wynagrodzenia w określonych sytuacjach.

Tego samego dnia, czyli 16 października komunikat opublikował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jak czytam w komunikacie: W kwietniu br. Związek opiniował projekt nowelizacji Karty i w swojej opinii zawarł propozycje korzystnych dla nauczycieli zapisów! Postulowaliśmy m.in., aby nauczyciel miał prawo do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych również w wypadku usprawiedliwionego nieodbycia zajęć. Przepis ten został z ustawy usunięty w lipcu 1992 r.

Na dwóch spotkaniach z MEN w październiku br. ZNP przedstawił i opisał niekorzystne sposoby rozliczania godzin ponadwymiarowych po nowelizacji Karty, w wyniku których nauczyciele tracą wynagrodzenie.

Przedstawiliśmy także trzy interpretacje MEN i jedną odpowiedź na interpelację poselską z lat 2009 – 2013, w których ministerstwo wprost wskazywało, że nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, gdy niezrealizowanie tych godzin nastąpiło na skutek nieobycia się zajęć lekcyjnych nie z winy nauczyciela.

W ostatnich miesiącach ZNP podczas prac grup roboczych oraz w swojej opinii do projektu nowelizacji Karty z kwietnia 2025 r. postulował doprecyzowanie art. 35 ust. 3d poprzez utrzymanie prawa do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych również w wypadku usprawiedliwionego nieodbycia zajęć.

Obietnica premiera

Premier Donald Tusk zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że projekt poselski w tej sprawie zostanie złożony w Sejmie. Jak podkreślił, nauczyciele powinni otrzymywać wynagrodzenie, jeśli są w pracy i gotowi do prowadzenia zajęć, nawet jeśli lekcje nie odbywają się z przyczyn od nich niezależnych. Premier zaznaczył, że nie będzie tworzony szczegółowy katalog takich sytuacji.