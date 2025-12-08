- Coraz mniej nauczycieli na kompensówkach. ZUS pokazuje trend spadkowy
- Wyższe świadczenia mimo mniejszej liczby uprawnionych
- Czym różni się kompensówka od emerytury pomostowej?
- Komu przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?
- Gdzie mogą pracować nauczyciele pobierający kompensówkę?
- Od 2026 r. kompensówki dla kolejnych grup nauczycieli
- Świadczenia finansowane z budżetu państwa. ZUS udostępnia kalkulator online
Coraz mniej nauczycieli na kompensówkach. ZUS pokazuje trend spadkowy
Według najnowszych danych ZUS, we wrześniu 2025 r. świadczenie kompensacyjne, czyli tzw. kompensówkę, otrzymywało 9,8 tys. nauczycieli, wobec 10,1 tys. w sierpniu.
To kolejny miesiąc spadku liczby uprawnionych. Z danych rok do roku wynika, że we wrześniu:
- 2024 r. – 11,1 tys. osób,
- 2023 r. – 11,8 tys.,
- 2022 r. – 12,2 tys.,
- 2021 r. – 12,9 tys.
Oznacza to, że w cztery lata liczba pobierających kompensówki zmniejszyła się o ponad 3 tys. osób.
Wyższe świadczenia mimo mniejszej liczby uprawnionych
Wysokość kompensówek rośnie wyraźnie szybciej niż liczba pobierających:
- wrzesień 2025 r. – ok. 4300 zł,
- sierpień 2025 r. – 4173,76 zł,
- wrzesień 2024 r. – 4223,05 zł,
- wrzesień 2023 r. – 3806,62 zł,
- wrzesień 2022 r. – 3193,19 zł,
- wrzesień 2021 r. – 2758,07 zł.
Średnia wysokość świadczenia wzrosła w cztery lata o ponad 55 proc.
Eksperci wskazują, że jest to efekt corocznej waloryzacji oraz struktury osób przechodzących na świadczenia.
Czym różni się kompensówka od emerytury pomostowej?
Choć często porównuje się kompensówki z pomostówkami, zasadnicza różnica polega na tym, że:
- świadczenie kompensacyjne jest wygasające,
- emerytura pomostowa – nie.
We wrześniu 2025 r. pomostówki pobierało 39 tys. osób, a ich przeciętna wartość wyniosła 5636,39 zł, czyli znacznie więcej niż kompensówki.
Komu przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?
Świadczenie, obowiązujące od 2009 r., przysługuje nauczycielom posiadającym:
- minimum 30 lat stażu pracy,
- w tym 20 lat pracy nauczycielskiej,
- zatrudnienie na co najmniej ½ etatu,
- odpowiedni wiek: kobiety - 56 lat, mężczyźni - 61 lat (lata 2025–2026).
Do 2032 r. wiek uprawniający będzie podnoszony aż do poziomu powszechnego wieku emerytalnego.
Gdzie mogą pracować nauczyciele pobierający kompensówkę?
Nie mogą pracować w szkołach, przedszkolach i ośrodkach oświatowych – nawet na stanowiskach niedydaktycznych. Podjęcie takiej pracy powoduje zawieszenie wypłaty.
Mogą natomiast pracować poza oświatą. Czasowe odstępstwa, wprowadzone z powodu napływu uczniów z Ukrainy, wygasły 31 sierpnia 2025 r.
Od 2026 r. kompensówki dla kolejnych grup nauczycieli
Od 1 stycznia 2026 r. prawo do świadczenia zyskają także pracownicy:
- placówek oświatowo-wychowawczych,
- centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności,
- placówek artystycznych,
- ośrodków doskonalenia nauczycieli,
- bibliotek pedagogicznych,
- kolegiów pracowników służb społecznych,
- okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
To istotne rozszerzenie programu, które może wpływać na liczbę uprawnionych w kolejnych latach.
Świadczenia finansowane z budżetu państwa. ZUS udostępnia kalkulator online
Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są w całości finansowane z budżetu państwa. Osoby planujące przejście na świadczenie mogą skorzystać z internetowego kalkulatora ZUS, który pozwala obliczyć prognozowaną wysokość kompensówki.