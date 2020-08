Jeszcze w ubiegłym tygodniu prowincje ogłaszały zasady powrotu dzieci do szkół, zapewniając, że działają zgodnie z zaleceniami lekarskimi. W środę w Toronto, pod budynkiem parlamentu prowincji Ontario, odbył się protest nauczycieli i rodziców, podczas którego pokazano – rozstawiając stoły i zaznaczając odległości – jak trudno będzie zachowywać zasady bezpieczeństwa w szkołach podstawowych.

Rząd Ontario, który w ub.r. zwiększył liczebność klas, nie ograniczył bowiem obecnie liczby dzieci w klasie w szkołach podstawowych, dopiero w szkołach średnich są zajęcia w mniejszych grupach. Petycję do rządu prowincji w tej sprawie podpisało ponad 200 tys. osób. Władze medyczne w Toronto wezwały do zmniejszenia liczebności klas. W czwartek cztery największe związki zawodowe nauczycieli w Ontario zażądały spotkania z przedstawicielami resortów pracy i edukacji w ciągu tygodnia, wskazując, że rządowe zasady naruszają przepisy ustawy o zdrowiu i bezpieczeństwie.

„Otwierając szkoły bez podjęcia właściwych środków, by zaradzić krytycznym problemom, ministerstwo edukacji ryzykuje zdrowiem i bezpieczeństwem nauczycieli, ich uczniów i całych społeczności szkolnych” - napisali związkowcy w komunikacie.

Portal Pressprogress.ca wymieniał jako jeden z przykładowych problemów brak wystarczającej liczby personelu pomocniczego. Rząd Ontario wprowadził obowiązek dwukrotnego w ciągu dnia dezynfekowania powierzchni często dotykanych, jak poręcze na schodach, także stołówek i toalet. Związkowcy jednak wskazują, że propozycje zwiększonego zatrudnienia są niewystarczające i pracownikom nie starczy czasu, bo 75 mln CAD na dodatkowych woźnych w 4800 szkół publicznych w prowincji daje zaledwie środki na opłacenie 1,5 godziny dezynfekcji dziennie. Jeden woźny – z reguły – sprząta w pięciu szkołach, wyliczał portal.

W czwartek rząd Ontario ogłosił, że przeznacza dodatkowo ponad pół miliarda CAD na m.in. polepszenie wentylacji w szkołach, zapewnienie utrzymania odległości i środków ochronnych.

Reklama

W Quebec, drugiej największej pod względem ludności prowincji Kanady, plany na wrzesień były ogłaszane już w czerwcu, ale w poniedziałek ministerstwo edukacji ogłosiło ich aktualizację. Odwołując się do badań naukowych, Quebec wprowadził obowiązek noszenia maseczek dla dzieci od piątej klasy wzwyż. Wycofano się też z pomysłu tworzenia niewielkich grup, w których dzieci z różnych klas mogłyby się kontaktować bezpośrednio. Dzieci będą mogły teraz bezpośrednio kontaktować się tylko w ramach własnej klasy. Jednak w Quebec nie zmniejszono liczby dzieci w klasach.

W Kolumbii Brytyjskiej, gdzie ostatnio znów zaczęła rosnąć liczba nowych przypadków zakażenia i nasiliła się krytyka rządu prowincji, we wtorek rząd ogłosił, że dzieci wrócą do szkół nie 8 września, tylko później, zaś w najbliższych dniach pojawią się informacje, jak powrót do szkół będzie wyglądać dla nauczycieli i pracowników szkół. Związki zawodowe nauczycieli domagały się wcześniej zwiększonej liczby szkoleń w kwestiach zapewniania bezpieczeństwa.

Media sygnalizowały w ostatnich dniach, że rodzice zaczynają się interesować alternatywnymi metodami zapewnienia edukacji, takimi jak nauczanie w domu. Część rodziców sprawdza możliwość lekcji w internecie, a także korzystania z prywatnych nauczycieli i korepetytorów. W Albercie prywatne szkoły zauważyły zwiększoną liczbę zapytań – nawet o jedną piątą - o możliwości zapisania dzieci. Zaś publiczny nadawca CBC informował, że grupa rodziców w Quebec wynajęła prawnika, by na gruncie konstytucyjnym zakwestionował, w razie konieczności także w sądzie, obowiązek powrotu uczniów do budynków szkół.

Z Toronto Anna Lach(PAP)

lach/ zm/