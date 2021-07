Minister edukacji w Programie I Polskiego Radia przyznał, że w przypadku nadejścia czwartej fali pandemii, która byłaby tak silna jak trzecia, możliwe jest wprowadzenie nauczania hybrydowego lub zdalnego.

Reklama

"Przygotowujemy każdy możliwy scenariusz. W tym momencie najbardziej prawdopodobny jest oczywiście powrót do szkół w systemie stacjonarnym" – powiedział Czarnek.

Jednocześnie zaznaczył, że jeżeli byłoby zagrożenie ze strony koronawirusa, wówczas możliwe jest także nauczanie hybrydowe. Rozważane jest również to, by "dzieci, które będą zaszczepione, nie były liczone do tej 50-procentowej puli obecnych w szkole".