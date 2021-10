W północnej części Afganistanu dziewczęta wróciły do nauki w szkołach średnich - pisze we wtorek Reuters. To obrazuje różnice mentalne między stosunkowo nowoczesnymi i liberalnymi miastami na północy a przesiąkniętymi konserwatyzmem wiejskimi obszarami w pozostałej części tego kraju - ocenia agencja.

W większej części Afganistanu dziewczęta w wieku licealnym pozostają w domu, podczas gdy chłopcy wrócili do szkół. Tymczasem w niektórych północnych rejonach kraju nauka jest dostępna dla wszystkich uczniów, czego przykładem jest Mazar-i-Szarif, największe miasto na północy, leżące w pobliżu granicy z Uzbekistanem, gdzie lokalne przyjęły podejście odmienne od praktyki szariatu. Zabihullah Nurani, szef wydziału kultury i informacji w prowincji Balch, na terenie której leży Mazar-i-Szarif, powiedział, że w wielu tamtejszych szkołach wznowiono lekcje zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt. "W miejscach, w których szkoły są otwarte, nie ma żadnych przeszkód ani barier dla edukacji dziewcząt" - oświadczył. "Mój pogląd oraz poglądy wszystkich innych urzędników i władz naszego islamskiego emiratu są takie, że nasze kobiety mają prawo do nauki tak samo jak mężczyźni" – powiedział. Edukacja dziewcząt stała się jedną z najbardziej drażliwych kwestii dla krajów zachodnich, obserwujących Afganistan po przejęciu władzy przez talibów, którzy nakazali otwarcie szkół powyżej szóstej klasy dla chłopców, ale dziewczętom nakazali pozostać w domu, "dopóki warunki nie pozwolą im wrócić do klas" - przypomina Reuters. Talibscy urzędnicy zaprzeczają wprawdzie, że wprowadzono całkowity zakaz edukacji dla dziewcząt, ale w miarę upływu tygodni nie ma żadnych oznak, aby nastolatki wróciły do szkół, nie wiadomo też, kiedy mogłoby to nastąpić. Reuters przypomina, że kiedy talibowie byli u władzy w latach 1996-2001, dziewczętom nie pozwalano chodzić do szkoły, a kobietom zakazano pracy i edukacji. Po powrocie do władzy w połowie sierpnia br. talibowie zapowiedzieli wprawdzie powrót dziewcząt do szkół średnich i na uczelnie, ale nie uspokoiło to wielu afgańskich kobiet, które organizowały protesty, nierzadko brutalnie rozpędzane przez talibskie służby.