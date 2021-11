W sytuacji, w której zajęcia w semestrze jesiennym odbywałyby się zdalnie, prawdopodobieństwo zapisania się na studia zmalało średnio o 10 pkt proc. w stosunku do warunków sprzed wybuchu pandemii. Natomiast według wyliczeń naukowców wartość zajęć w salach wykładowych mierzona skłonnością do zapłaty wyniosła ok. 4,2 proc. średnich opłat ponoszonych przez studenta. Oznacza to, że respondenci wyceniali rok nauczania zdalnego tylko o 547 dol. mniej w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii. Autorzy twierdzą, że tak niski wynik jest spowodowany tym, że zajęcia zdalne są postrzegane przez wielu słuchaczy jako dobry zamiennik normalnych zajęć.