We wtorek szef resortu edukacji odwiedził płocką MUP, gdzie na kierunkach medycznych kształcą się pielęgniarki i położne. Poinformował, że wniosek tej uczelni o utworzenie kierunku lekarskiego, który wkrótce ma zostać złożony, podlegał będzie najpierw ocenie komisji akredytacyjnej, a potem ministerstwa.

„Kierunek lekarski powstanie tutaj od 1 października 2023 r. Jesteśmy przekonani, że od tej daty Płock stanie się ważnym centrum kształcenia lekarzy w Polsce” – powiedział Czarnek podczas wspólnej konferencji prasowej z rektorem MUP. Zaznaczył, że już obecnie uczelnia ta kształci „na bardzo wysokim poziomie” pielęgniarki i położne.

Minister edukacji podkreślił, że w Płocku jest bardzo dobrze funkcjonujący szpital, który jest zapleczem do kształcenia praktycznego na kierunkach medycznych, a sama MUP – jak ocenił, „świetna uczelnia” – ma nowoczesną część dydaktyczną, w tym Centra Symulacji Medycznych, które na potrzeby nowego kierunku lekarskiego zostaną jeszcze rozbudowane.

Czarnek przypomniał, że starania MUP o utworzenie kierunku lekarskiego umożliwia przyjęta kilka miesięcy temu ustawa, która daje taką szansę właśnie publicznym uczelniom zawodowym.

„Wszystko bierze się z tego, że w Polsce mamy deficyt kadry lekarskiej i to liczony w kilkudziesięciu tysiącach. Jak niektórzy wskazują, potrzeba nam już dziś nawet 60 tys. lekarzy” – powiedział szef resortu edukacji.

Ocenił przy tym, że jedyną drogą do tego, aby ten niedobór kadrowy uzupełnić, jest „otwieranie kierunków lekarskich wszędzie tam, gdzie one mogą być uruchomione, wszędzie tam, gdzie jest potencjał do tego”, a MUP – jak dodał – z całą pewnością ma taki potencjał.

„MUP przygotowuje się do złożenia wniosku o uruchomienie kierunku lekarskiego”

Rektor MUP prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki zapowiedział, że w związku z planami utworzenia tam kierunku lekarskiego w Płocku wybudowane zostanie Collegium Medicum, a w następnym etapie, w pobliskim Trzepowie, powstanie hospicjum i zakład opiekuńczo-leczniczy.

„W tym momencie MUP przygotowuje się do złożenia wniosku o uruchomienie kierunku lekarskiego” – oświadczył prof. Słodki.

W MUP w Płocku kształci się 1800 studentów. Studia I i II stopnia odbywają się tam na trzech wydziałach: nauk humanistycznych i informatyki, nauk społecznych i nauk o zdrowiu, gdzie studiuje 605 osób. Dostępne tam kierunki to: pielęgniarstwo – studia I stopnia stacjonarne i II stopnia, położnictwo – studia I stopnia stacjonarne i kosmetologia – studia I stopnia stacjonarne.

Wcześniej uczelnia informowała, że pierwszy nabór studentów na kierunek lekarski planowany jest w 2023 r., przy czym na początku nowy wydział mógłby kształcić ok. 50 studentów na roku.