– Nasz statut mówi, że dzieci w klasie może być maksymalnie 18, te limity zostały już dawno przekroczone – opisuje dyr. Stawicka. Szkoła wystawia dzieciom z Ukrainy legitymacje ważne do 30 września. Stworzyła też fundusz pomocowy, z którego finansuje im obiady czy wycieczki. Umowy z rodzicami zostały jednak zawarte do końca tego roku szkolnego. Co dalej? – Czekam na rozwiązania systemowe. Bo gdyby wojna się przedłużała, wakacje będą momentem, by pomyśleć o reorganizacji szkół. Chodzi właśnie o to, by stworzyć placówki, w których ukraińskie dzieci uczyliby ukraińscy nauczyciele. To powinna być decyzja MEiN. Myślę, że samorządy wygospodarowałyby budynki na ten cel – dodaje.