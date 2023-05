Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego już za tydzień. Co trzeba umieć, by zdać? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w wymaganiach egzaminacyjnych, które szczegółowo regulują zakres wiadomości, który pojawi się na sprawdzianie. Sprawdźcie, z których lektur wiedza będzie wymagana oraz co może znaleźć się w zadaniach na egzaminie ósmoklasisty.

Kiedy będzie egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego?

Egzamin ósmoklasisty 2023: Co będzie?

Egzamin ósmoklasisty: Lista lektur obowiązkowych

Kiedy będzie egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego? Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego odbędzie się 23 maja o godzinie 9.00. Na rozwiązanie arkusza uczniowie będą mieć 120 minut. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów 8. klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół artystycznych, w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie 8. szkoły podstawowej. Egzaminu nie można oblać, ale jego wyniki mają znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich. Egzamin ósmoklasisty 2023: Co będzie? Czego można spodziewać się na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty? Reguluje to rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 roku „w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024". Egzamin ósmoklasisty: Lista lektur obowiązkowych W dokumencie znajdziemy listę wymagań ogólnych i szczegółowych oraz listę lektur obowiązkowych. Z tej ostatniej wynika, że przed egzaminem ósmoklasisty uczeń musi zapoznać się z treścią następujących dzieł: Lektury obowiązkowe to: 1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna; 2) Aleksander Fredro, Zemsta; 3) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII; 4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec; 5) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz (całość); 6) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę; 7) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik; 8) Juliusz Słowacki, Balladyna; 9) wiersze wybranych poetów. Wymagania do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego Ogólne wymagania dla egzaminu ósmoklasisty zawierają następujące kwestie: Kształcenie literacki i kulturowe

Kształcenie językowe

Tworzenie wypowiedzi

Samokształcenie W szczegółowych wymaganiach egzaminacyjnych każda z powyższych kwestii została dodatkowo rozpisana. Na przykład w ramach „Kształcenia językowego” wydzielono następujące punkty: Gramatykę języka polskiego

Zróżnicowanie języka

Komunikację językową i kulturę języka

Zróżnicowanie języka

Komunikację językową i kulturę języka

Ortografię i interpunkcję Każdy z nich z kolei zawiera konkretny zestaw umiejętności, które powinien posiąść uczeń przed egzaminem ósmoklasisty 2023. Na przykład w ramach „Ortografii i interpunkcji" uczeń: 1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym; 2) wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych; 3) poprawnie przytacza cudze wypowiedzi z zastosowaniem odpowiednich znaków interpunkcyjnych; 4) wykorzystuje wiedzę o różnicach w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych; 5) zna zasady pisowni wyrazów nieodmiennych i pisowni partykuły „nie" z różnymi częściami mowy; 6) zna zasady pisania nazw własnych i nazw pospolitych; 7) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu, znaku wykrzyknika. Całość wymagań egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty 2023 znajdziecie TUTAJ Agnieszka Kowalska